王毅晤波蘭總統 盼推動歐盟樹立客觀理性對華認知

【on.cc東網專訊】波蘭總統納夫羅茨基周一（15日）在華沙會見中共中央政治局委員、外交部長王毅，表示願與中方加強交往，深化合作，以史為鑑，推動兩國關係持續發展，共同維護世界和平與安全。王毅希望波方，為推動歐盟樹立客觀理性對華認知發揮積極作用。

王毅表示，在兩國元首戰略引領下，中波全面戰略夥伴關係保持穩定發展。中方願與波方繼續深化戰略互信，增進戰略合作，共同推動中波全面戰略夥伴關係不斷向前發展。他提到，「台獨」勢力試圖分裂國家，挑戰二戰勝利成果，是冒天下之大不韙，注定以失敗告終。他相信波方將繼續奉行一個中國政策，支持中國國家統一大業。

廣告 廣告

納夫羅茨基指出，波蘭政府自1949年起就承認中華人民共和國政府為代表全中國的唯一合法政府，將繼續堅定恪守一個中國原則。他與王毅另就烏克蘭危機等共同關心的問題交換意見。王毅訪問期間，亦與波蘭副總理兼外長西科爾斯基舉行會談，並召開中波政府間合作委員會第四次全會。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】