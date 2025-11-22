搶購攻略 迪士尼酒店低至6折
王毅晤烏茲別克斯坦總統 冀加快發展戰略對接
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員兼外長王毅周五（21日）在烏茲別克斯坦首都塔什干與該國總統米爾濟約耶夫會面。
王毅指，中烏發展戰略契合，執政理念相通，經濟高度互補，要加快發展戰略對接，推進中吉烏鐵路建設，在更多領域打造可視化合作成果，形成新的合作增長點，盡早實現200億美元（約1,560億港元）貿易額並朝着更大目標邁進。同時，兩國要加快互設文化中心，深化地方交流合作，締結更多友好省州市。中方願同烏茲別克斯坦踐行中方提出的四大全球倡議，維護以聯合國為核心的國際體系，加強在上合組織框架內和阿富汗問題上的協作，做優做強中國—中亞機制，攜手構建更加緊密的中國—中亞命運共同體。
米爾濟約耶夫表示，兩國雙邊關係發展不會受到外部任何影響，期待同中方保持高層交往，增進戰略互信，推進中吉烏鐵路建設。烏方堅定奉行一個中國原則，願同中方推進世代友好，堅決打擊「三股勢力」，做彼此可靠的朋友和夥伴，相互尊重、相互理解、相互支持。
【更多即時新聞詳情請上東網新聞】
在京晤美前國安顧問 何立峰稱經貿是中美關係壓艙石
【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰周五（21日）在北京人民大會堂會見美國前國家安全顧問、大西洋理事會執行副主席哈德利一行。on.cc 東網 ・ 9 小時前
古巴禍不單行 經濟危機缺糧缺藥又爆屈公病疫情
（法新社哈瓦那20日電） 正遭遇數十年來最嚴重經濟危機的古巴目前苦於乾淨水源、糧食、燃料和藥品嚴重短缺，禍不單行的是此刻又爆發屈公病疫情。屈公病疫情最早是7月出現在古巴西部馬坦薩斯省（Matanzas），但目前已擴散至擁有970萬人口的古巴全境15省。法新社 ・ 1 天前
張又俠晤俄防長 同意加強導彈防禦及戰略穩定合作
【on.cc東網專訊】中央軍委副主席張又俠應邀訪問俄羅斯期間，周四（20日）與俄國防部長別洛烏索夫舉行會談。俄外交部發布消息指，兩國討論導彈防禦和戰略穩定問題，並同意加強在上述兩個領域的合作。on.cc 東網 ・ 1 天前
華囚犯涉買通曼谷獄警 獲安排性服務
【on.cc東網專訊】泰國曼谷中央監獄近日爆出懷疑貪污案件，有獄警收取高達7位數字賄賂，向被關押在內中國重犯提供各種VIP待遇，甚至安排華籍性工作者提供性服務。泰國獄政廳周五（21日）公布已調離相關人員，同時聯同多個部門調查。on.cc 東網 ・ 9 小時前
葵涌工廈單位檢值290萬元毒品 18歲仔涉販毒被捕扣查
【on.cc東網專訊】深水埗區警員經深入調查後，昨日(21日)下午約2時30分，在葵涌葵豐街一工業大廈展開反毒品行動，於該大廈一單位外截查一名形迹可疑男子。on.cc 東網 ・ 9 小時前
身材不胖，體脂卻減不下來？小秘訣曝光：高鉀飲食搭配「碳水後置法」更穩定控制
許多小基數族群在減脂時常遇到瓶頸，體重變化緩慢、稍不注意又容易回彈。近期有減重者分享，透過「高鉀飲食」搭配「碳水後置」的飲食順序調整，成功從60公斤下降到50公斤，體重更維持得相對穩定，日常飲食不再需要強烈節制，相對容易執行，負擔也更小。姊妹淘 ・ 1 天前
林作爆反目內情︱裕美借10幾萬助五索創業 冇視對方為金山
藝人裕美男友林作今日（22日）由律師陪同召開記者招待會，就近日有指女友裕美跟好友「五索」（鍾睿心）為錢反目並另起爐灶的傳聞，他坦言事件引起網上不少討論，當中有跟事實不符的地方，覺得身為裕美的另一半要出來澄清一下，他説：「留意到有啲相關人士，喺網上指裕美同五索合作過後依家另起爐灶，又話喺五索身上賺咗好多錢之後自立門戶。其實五索當年原本係我個客，美美係透過我認識五索。」東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
黃翠如爆兒子蕭哈哈初吻已被另一女生奪走 透露無打算再生原因
黃翠如與蕭正楠於2018年結婚，3月時誕下兒子「蕭哈哈」。新手父母都十分愛惜兒子，各司其職搵真銀，由蕭正楠飛去唔同地方工作，黃翠如落力湊BB，閒時就接下品牌活動及拍片。黃翠如與蕭正楠更為蕭哈哈將大埔千呎獨立屋豪宅客廳改造成兒童遊樂區，客廳有2/3係屬於蕭哈哈，地板散落著各種玩具和育兒用品。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
中國建議民眾不要赴日 有東京業者不以為意
（法新社東京22日電） 北京當局建議公民不要赴日旅遊以來，東京部分店家不以為意，不過有旅宿業者已陸續接到取消中國團客的取消通知，並對此感到擔憂。然而，東京的店家大多不為所動。法新社 ・ 3 小時前
阿Sa蔡卓妍43歲生日與C君同日慶生 合照爆緋聞健身教練Elvis同站「C位」
Twins成員蔡卓妍（阿Sa）今日（22日）迎來43歲生日，她在社交網站張貼多張照片，精心打扮下捧着蛋糕、開心舉杯，更露出美腿慶祝又大一歲。阿Sa發長文講述生日感受，內容雖未有提及感情事，但她與同月同日生的C君一起慶生聚會上，其緋聞男友33歲的健身教練Elvis亦有現身，合照時更與阿Sa一起站在「C位」，親密關係不言而喻。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
霍啟山與《封神》「妲己」混血女星現身霍啟仁婚禮同框 傳秘戀逾一年見家長
香港名門霍英東家族再添喜事，霍震霆的細仔霍啟仁（霍啟人、Jeremy）早前與拍拖5年的泰國女友Namfon結婚，在玉龍雪山舉行婚禮，身為「奶奶」的前港姐朱玲玲與身為「老爺」的前夫霍震霆及家庭成員均有出席，見證一對璧人在雪山下終身承諾。而朱玲玲的二子霍啟山是三兄弟中唯一單身，屬城中頂級「鑽石王老五」。惟網上流傳霍啟山疑與俄蒙混血女星娜然（Narána Erdynéyeva）現身胞弟的婚禮，隨即有指二人已秘戀逾一年，如今在婚禮上「見家長」，未知會否成為下一位霍家結婚成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【好人好事】紅磡海傍女子墮海 屈臣氏CEO英勇跳海施救 荷蘭來港公幹成救人英雄︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】《Yahoo新聞》收到讀者報料，前日（19 日）晚上於紅磡海傍懷疑有人墮海，有外籍人士毫不猶豫跳海施救，並成功將遇溺女士救回岸邊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
盛品儒遺孀蔡一鳳赴東京過結婚11周年 遇「靈異事件」：真愛從來不怕陰陽兩隔
前亞視高層盛品儒（James）於今年8月18日養和醫院因肝癌病逝，終年48歲。日前（11月19日）係佢同太太蔡一鳳嘅結婚11周年紀念日，身在日本嘅蔡一鳳卻遇上靈異事件。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張家輝老婆關詠荷主動邀請網民坐身邊合影被激讚 零濾鏡下依舊索爆
張家輝入行數十年，憑藉多部經典電影闖出名堂，其中「化骨龍」一角，至今仍是粉絲心頭好。張家輝拍畢後成功轉型，先後憑《證人》及《激戰》兩度摘下香港電影金像獎最佳男主角，演技實力有目共睹。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 天前
劉小慧罕談舊愛郭晉安「我對得起呢段感情」 曾被傳劈腿蘇志威致分手
鍾慧冰嘅youtube節目《冰姐的花樣人生》邀請90年代人稱「學生情人」嘅劉小慧接受訪問，除咗談及近年小慧學中醫、當年出道原因之外，小慧仲罕有提及同舊愛郭晉安嘅關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
前港姐胡家惠曾經歷前夫出軌患躁鬱症 昨宣布第二段婚姻結束：我又回復單身
現年42歲嘅胡家惠（Cathy），2002年參選香港小姐獲得季軍而入行。佢簽約TVB 18個月便離開娛樂圈，之後轉戰商界。事業上係女強人嘅胡家惠，愛情故事就比較波折，曾因前夫出軌患上躁鬱症。2018年離婚後變成單親媽媽，獨力照顧兩名囡囡，去到2022年6月佢宣佈再婚，下嫁拍拖三年嘅男友Manfred Lau，不過噚日（20日）佢喺社交網站宣布第二段婚姻結束，已回復單身。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
若中國施壓升級 日本或將尋求美國等盟友的支持
【彭博】— 日本正尋求應對首相高市早苗將台灣安全與日本自身安全掛鉤的言論所引發的餘波，若中國升級經濟施壓，日本可能會更倚重美國及其盟友。Bloomberg ・ 23 小時前
英偉達狂飆變跳水 「應收帳款」嚇壞市場
人工智慧 (AI) 巨頭英偉達 (NVDA) 週四 (20 日) 上演大逆轉，早盤還氣勢如虹飆逾 5%，午後卻急墜翻黑，跌幅一路擴大至超過 3%，儘管英偉達發布亮眼財報與強勁財測。市場人士指出，執行長黃仁勳雖試圖緩解外界對「AI 泡沫」的疑慮，但看空者仍因應收帳款增加而保持觀望；看多者則認為這與營收激增相符。鉅亨網 ・ 1 天前
吳婉君捱嘲「復合家暴男」 怒斥：檢討被害人不正常
【on.cc東網專訊】台灣「台8女神」吳婉君今年3月自爆遭恐怖情人趙駿亞家暴，導致身心受創，需要停工休養，未料短短3個月時間就被爆已復合，令全城愕然。東方日報 OrientalDaily ・ 8 小時前
高市早苗拒絕收回「台灣有事論」 中國外交部回應
日本首相高市早苗 21 日拒絕了中國要求收回近期有關台灣言論的要求，並表示與中國建立「戰略互惠關係」的大方向也沒有改變。對此中國外交部回應堅決反對，要求日方恪守中日四個政治文件精神和承諾，立即收回錯誤言論。鉅亨網 ・ 1 天前