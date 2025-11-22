王毅晤烏茲別克斯坦總統 冀加快發展戰略對接

【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員兼外長王毅周五（21日）在烏茲別克斯坦首都塔什干與該國總統米爾濟約耶夫會面。

王毅指，中烏發展戰略契合，執政理念相通，經濟高度互補，要加快發展戰略對接，推進中吉烏鐵路建設，在更多領域打造可視化合作成果，形成新的合作增長點，盡早實現200億美元（約1,560億港元）貿易額並朝着更大目標邁進。同時，兩國要加快互設文化中心，深化地方交流合作，締結更多友好省州市。中方願同烏茲別克斯坦踐行中方提出的四大全球倡議，維護以聯合國為核心的國際體系，加強在上合組織框架內和阿富汗問題上的協作，做優做強中國—中亞機制，攜手構建更加緊密的中國—中亞命運共同體。

米爾濟約耶夫表示，兩國雙邊關係發展不會受到外部任何影響，期待同中方保持高層交往，增進戰略互信，推進中吉烏鐵路建設。烏方堅定奉行一個中國原則，願同中方推進世代友好，堅決打擊「三股勢力」，做彼此可靠的朋友和夥伴，相互尊重、相互理解、相互支持。

