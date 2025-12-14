王毅晤阿聯酋總統特使 願增進戰略互信

【on.cc東網專訊】中共中央政治局委員、外交部長王毅上周六（13日）在阿布扎比會見阿聯酋總統中國事務特使哈勒敦，表示中方願與阿聯酋保持高層交往，增進戰略互信。

王毅指出，中國是阿聯酋可依靠、可信賴的長期戰略夥伴，中國發展與阿聯酋的關係是中國外交始終堅持大小國家一律平等、始終站在廣大發展中國家一邊的體現；又指中國的發展壯大是世界和平力量的增長、全球南方力量的上升、世界穩定因素的增強。當前國際形勢下，中方願與阿聯酋將兩國元首重要共識落到實處，促進兩國各領域合作向前發展，推動中阿全面戰略夥伴關係邁上更高水平。

哈勒敦表示，發展對華關係是阿聯酋外交政策的重中之重，阿方對中國未來發展充滿信心，始終以長遠眼光看待對華關係，願與中方進一步密切高層往來，學習借鑑中國治國理政經驗，在經貿、投資、能源、科技等領域合作架設新的橋樑，實現互利共贏。

