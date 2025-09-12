Charlie Kirk中槍亡 回顧31歲保守派新星冒起歷程
王浩信內地飯局唱歌被無視 網民歎搵食艱難：好歹也是視帝
王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。直至2023年離巢TVB，簽約內地娛樂公司，全面於內地發展，默默搵真銀。近日，又有網民分享一段王浩信喺內地飯局活動上獻唱嘅片段，引起網民熱議。
從片段所見，王浩信身穿筆挺西裝，深情獻唱鄭伊健經典歌曲《甘心替代你》，女賓客們都相當興奮，更有女士成功握手。不過，有觀眾就程低頭專注玩手機，完全無視咗王浩信。王浩信又自爆母親係潮汕人，因此自己自細就識潮州話，表示細個嗰陣畀人當成男仔：「因為我是屬豬的，所以也是希望這個屬豬的福氣，可以與大家分享，睇到人非常尷尬。有網民為王浩信感到心酸：「現在他連這種飯局都接了」、「好歹也是視帝，心酸」、「搵食艱難」等等。不過都有唔少網民平反：「其實不嬲都係咁，佢哋係靠出大小show賺錢。」、「靠自己的努力賺錢有啥不好」、「其實有咩問題，好多公司都請歌手去annual dinner啦」、等等。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
20歲美國唱作人d4vd座駕驚現女腐屍 巡迴演出如常進行 品牌秒速割席
美國洛杉磯警方星期一接報，一個拖車場內有車輛傳出惡臭，警察奉召到場後喺一架Tesla汽車內，發現一具腐爛女屍。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
林映輝演活慘情佩霞屢被欺凌 大讚鄭子誠江欣燕無私幫助
TVB劇《俠醫》現正播放，鄧世鏗（丁子朗飾）、鄧力圖（鄭子誠飾）和甘雁鳳（江欣燕飾）組成壞蛋三人組，為劇中的反派角色，經常欺凌凌為民（陳豪飾）的細姨鄧佩霞（林映輝飾）。「輝仔」林映輝演活了佩霞慘痛，深得觀眾喜愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
甘比擁700億身家行事低調 烈日當空下街頭排隊等食勁貼地
陳凱韻（甘比）由娛樂記者到成為富商劉鑾雄太太，被封「現代版灰姑娘」，擔任日本護膚品牌華人置業集團行政總裁兼執行董事，以及經營鈎織品，有指身家有700億。不過，甘比平日生活低調；日前，於烈日當空嘅炎熱天氣中，耐心排隊灣仔一間泰國菜，其平民一面引發網民熱議。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
李嘉欣14歲兒子近況曝光 比媽媽高出大半個頭繼承父母優良基因
李嘉欣有著「最美港姐」之稱，今年6月55歲生日時於社交平台大曬多張生日派對美照，被指無論身材定係樣貌都完全睇唔出歲月痕跡。李嘉欣與富商許晉亨於2008年結婚，育有一名14歲兒子許建彤（Jayden），去年安排兒子Jayden入讀英國知名寄宿學校威靈頓公學，雖然一家三口分隔異地，但李嘉欣與許晉亨相當愛錫Jayden，除咗於去年開學時現身學校出席新生家長活動，佢哋一有時間就會飛過去陪囝囝，Jayden有長假期的話亦會從英國回港。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宣萱《K-100》舊片再被翻炒 大膽斥質問TVB高層 最新回應：多謝公司當年冇雪我
藝人宣萱自從8月31日擔任歌手林家謙尾場嘉賓後，在網上人氣急升，其後「熱氣球節無氣球坐」風波期間，網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段，網民笑言「「宣萱成功登上熱氣球贏咗99%香港人」，又指「宣萱應該點都估唔到，自己會由林家謙演唱會一路紅到熱氣球節，成個禮拜全香港都講緊佢」。宣萱本尊亦成為Threads活躍用戶，笑稱「估唔到」自己會被瘋狂談論，她積極地回應網民留言，互動頻繁令其網上熱度有增無減。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
網上熱話｜交通督導員當街跳舞？網民憑兩點斷言AI片
本港社交媒體流傳一段交通督導員當街勁舞，上載影片的網民表示：「如果抄牌係咁，氣氛咪幾好」。影片隨即引起網民討論，不少網民直言「AI片」。am730 ・ 19 小時前
陸委會：香港為「國安活動大本營」 台灣政府人員赴港澳須先通報｜Yahoo
台灣陸委會昨日（11日）宣布，政府各機關人員赴香港、澳門必須事先通報、登錄，違者將被懲處。新規定於明年 6 月 30 日以前為宣導期，7 月 1日起正式實施。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
旅行必備「神級波鞋」3大品牌推薦！告別腳痠鎖定Asics、Salomon、On Running
出外旅行最怕什麼？除了語言不通、行李超重，最讓人頭痛的莫過於行到腳痛。一對好舒服的波鞋，絕對是旅程順利與否的重要關鍵。台灣網友近年熱議的「旅行神鞋」，往往強調耐走、輕盈和多功能性，尤其適合每天步行超過兩萬步的海外遊歷。Yahoo Style HK ・ 4 小時前
44歲阿嬌又瘦回來了！易胖體質救星「5天速瘦法」，不用挨餓、體重狂掉不反彈！
44歲的阿嬌（鍾欣潼），以亮麗的外型和清新甜美的歌喉走紅，出道超過20年仍保持零死角美顏。雖然她近年因身材忽胖忽瘦屢屢登上熱搜，但每次她成功瘦身回歸，總讓網友狂敲碗想知道她的減肥秘訣。 天生易胖女人我最大 ・ 22 小時前
姜卓文拒愛關嘉敏 自爆患焦慮Timing唔啱唔想拍拖 網民：覺得細John有少少渣
TVB戀愛真人騷《女神配對計劃 最後告白》來到淘汰及最後約會之階段，女神們都心有所屬，不過關嘉敏（Carman）就被姜卓文（細John）拒愛，唔少網民都感到可惜Yahoo 娛樂圈 ・ 19 分鐘前
前韓團4minute成員許嘉允移居峇里島，淡出娛圈、找回生活兼治好失眠與暴食症
前韓團 4minute 成員員許嘉允移居峇里島，找回自己的生活療癒身心！韓國女團成員經歷高壓的練習生生活，有幸出道踏上日夜顛倒的工作旅途，許嘉允推出散文集《在最陌生的海洋上，我成為自己》談到自己身心受創，更患上失眠和暴食症。Yahoo Style HK ・ 5 小時前
Charlie Kirk 中槍亡｜ FBI公布涉案者照片 懸紅78萬籲提供線索｜Yahoo
特朗普政治盟友、保守派新星查理・柯克（Charlie Kirk）周三（10 日）遭槍擊身亡，疑兇仍然在逃。美國聯邦調查局（FBI）公布了「涉案者」圖片，並懸紅 10 萬美元（約 78 萬港元）追尋涉案人的資料。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
差47歲！甲骨文創辦人短暫登頂世界首富 中國妻子引外界好奇
甲骨文共同創辦人 Larry Ellison 財富在美東時間周三 (10 日) 上午達到 3930 億美元，一度超越特斯拉創辦人馬斯克，成為全球首富。這家老牌軟體大廠周三開高走高，盤中一度大漲逾 40%，創下 1999 年以來的最大單日漲幅紀錄。鉅亨網 ・ 20 小時前
李明慧老公陳燿陽涉嫌恐嚇襲擊太太案件提訊 1997年港姐亞軍曾與翁嘉穗鄔友正捲入三角關係
1997年港姐亞軍李明慧尋日現身法庭，原因係佢老公陳燿陽涉嫌今年一月喺赤柱寓所內，持刀恐嚇及襲擊李明慧。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
一田沙田旗艦店重開 新地盼吸港人消費
位於沙田的一田旗艦店經過全面升級後，於昨天開幕，新鴻基地產（0016.HK）主席兼董事總經理郭炳聯出席開幕典禮時表示，新地對香港長遠發展充滿信心，即使近年經濟環境充滿挑戰，新地仍持續投資升級和優化一田的業務，相信創新的購物體驗和合理的產品價格，能吸引香港人留港消費，亦可帶動更多內地遊客南下旅遊購物。信報財經新聞 ・ 9 小時前
蘋果漲價預示：2000美元iPhone時代即將到來
蘋果 (AAPL) 自 2017 年以來，首度調漲 iPhone pro 系列的起售價，彭博知名科技記者古爾曼（Mark Gurman）表示，這也預示著：2000 美元 iPhone 的時代即將到來。鉅亨網 ・ 20 小時前
被唱K耽誤？ 網民力推Red Mr必食有呢啲 仲好食過餐廳？
近日有網民於網上討論區出帖，大讚Red MR是被唱K耽誤的餐廳，直指菜式水準比市面一定數量的質素高，建議拓展業務或轉型做cafe。帖文引起網友熱論，不少人同意指有些菜式非常好味，屬每次唱K必食，令人喜出望外，更有網友說笑自己經常到Red MR食飯，而非唱K；到底網友推介有哪些必食呢？立即睇下文了解內容啦！Yahoo Food ・ 5 小時前
火星可能曾有古老生命 岩石呈現迄今最有力線索
（法新社華盛頓10日電） 美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家今天宣布，火星表面發現的色彩斑斕、帶有斑點的岩石，提供了至今最令人振奮的證據之一，顯示火星在過去可能存在古老生命。科學家表示，現在下定論還言之過早，但這項研究的成果已發表於「自然」（Nature）期刊，令人振奮。法新社 ・ 22 小時前
明日大嶼前期評估耗資4億
政府周三突宣布「叫停」明日大嶼計劃，雖然這個造價或上萬億元的項目暫擱，惟涉及的前期開支仍以億元計。發展局回覆本報時透露，直到2024至25財政年度完結，相關前期工作開支約4億元。信報財經新聞 ・ 9 小時前
食客Threads怒轟深水埗大排檔 四百幾蚊叫黑椒薯仔牛柳粒上碟九成薯仔 網民：薯仔先係主角
近日有食客於社交平台 Threads 發帖，直斥本地知名大排檔「萬發」的黑椒薯仔牛柳粒價錢離譜。事主表示，「我老友太鍾意食萬發黑椒薯仔牛柳粒，嗌左碟大嘅」，未料上碟後發現原來大碟的黑椒薯仔牛柳粒「四百幾蚊9成薯仔」，令事主大感驚訝，帖文隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 1 天前