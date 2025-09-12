王浩信內地飯局唱歌被無視 網民歎搵食艱難：好歹也是視帝

王浩信內地飯局被無視 網民歎搵食艱難：視帝淪為嘍囉

王浩信2005年簽約Neway並推出首張個人專輯，其後變更跑道加入TVB成為演員，曾拍攝《致命復活》、《解決師》、《溏心風暴3》、《EU超時任務》等等，曾兩度勇奪視帝。直至2023年離巢TVB，簽約內地娛樂公司，全面於內地發展，默默搵真銀。近日，又有網民分享一段王浩信喺內地飯局活動上獻唱嘅片段，引起網民熱議。

從片段所見，王浩信身穿筆挺西裝，深情獻唱鄭伊健經典歌曲《甘心替代你》，女賓客們都相當興奮，更有女士成功握手。不過，有觀眾就程低頭專注玩手機，完全無視咗王浩信。王浩信又自爆母親係潮汕人，因此自己自細就識潮州話，表示細個嗰陣畀人當成男仔：「因為我是屬豬的，所以也是希望這個屬豬的福氣，可以與大家分享，睇到人非常尷尬。有網民為王浩信感到心酸：「現在他連這種飯局都接了」、「好歹也是視帝，心酸」、「搵食艱難」等等。不過都有唔少網民平反：「其實不嬲都係咁，佢哋係靠出大小show賺錢。」、「靠自己的努力賺錢有啥不好」、「其實有咩問題，好多公司都請歌手去annual dinner啦」、等等。

