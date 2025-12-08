宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？
現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。佢喺前年離巢TVB，簽約內地娛樂公司，全面於內地發展，除咗要同老婆陳自瑤及囡囡分開居住，亦降呢由配角開始做起。佢喺內地打滾兩年，近日接拍內地新戲《重出江湖》，終於重回男一位置。
王浩信為新戲落力演出，更染上一頭江湖味濃嘅淺金色頭髮，唔少網民都大讚佢靚仔及有新鮮感。日前有網民喺小紅書分享王浩信開工嘅照片，其中一張見到一個金髮男人坐喺樓梯，一手拎住煙，一手拎住手機，不過佢部手提電話係充滿歷史痕跡嘅摺機款式，所以估計王浩信當時正在拍戲。
按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！
其他人也在看
一周星星 ｜ 佘詩曼黃宗澤鬥爆黑歷史 大方剖白《K歌之王》實屬「唔好彩」 坦言當晚內心爆足四句粗口
頭炮嘉賓是熱播台慶劇《新聞女王²》兩大主角佘詩曼及黃宗澤（Bosco）。Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
張寶兒愛子「袁氹氹」滿月照曝光 造型可愛討人歡心
【on.cc東網專訊】藝人張寶兒與老公袁偉豪日前順利迎來第二胎「袁氹氹」，升級成幸福的一家四口，昨日是兒子袁氹氹滿月，張寶兒在社交平台晒出多張滿月照，其中拍攝了三輯有趣的造型照，分別有全白純潔、書本眼鏡以及具香港特色的菠蘿包造型，每張都十分可愛，張寶兒寫道：「今東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
何依婷女兒學行叫媽媽 意外曝光豪宅內景 豪住3千萬紅磡樓王
何依婷（Regina）於2023年與圈外男友Cedric結婚，自去年12月宣布懷孕5個月後減產，專心養胎。今年4月，何依婷分享誕下B女Rosella喜訊，升呢做靚媽。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
黃日華驚爆息影 太太離世失頭號粉絲 自覺難重回巔峰：寧留好印象給觀眾
64歲黃日華於八十年代簽約TVB出道，入行45年演出過無數經典作品，其中《射鵰英雄傳》的郭靖及《天龍八部》的喬峰最為人熟知Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
許紹雄女兒許惠菁撰文念亡父：好掛住你 上月閉門辦禮斥有人泄細節 新加坡男星：沒料到會令家屬感到傷害
藝人許紹雄（Benz雄）於今年10月28日因腎癌引發器官衰竭離世，享年75歲，其喪禮於上月中在大圍寶福紀念館閉門進行，但仍設有公祭讓市民弔唁，亦有安排傳媒入內致祭及簡短拍攝，但其後儀式沒有公開，不少圈中人拭淚送別。當日喪禮完結後，許紹雄女兒許惠菁會見記者，懷著哀傷心情去感謝大眾關心，以及觀眾對其爸爸的愛戴，又指會以爸爸為做榜樣，她會照顧好家人。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
清野菜名當媽還在飛踢全場！ 迪士尼叔母原來這麼能打啊！
清野菜名現在31歲，IG 174萬粉，隨便一張練拳照就能讓留言區刷到當機。160cm的她，踢起人來比180cm的男人還兇，重點是她還當了媽！Japhub日本集合 ・ 4 小時前
《神探俏嬌娃》拍檔劉玉玲與祖娜芭莉摩亞清談節目重聚
【on.cc東網專訊】由荷里活3大女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）、祖娜芭莉摩亞（Drew Barrymore）與劉玉玲（Lucy Liu）合演的賣座電影《神探俏嬌娃》（Charlie's Angels）是不少影迷的「集體回憶」，而已轉做清談節目主持東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
薛凱琪束起辮子擺甫士 散發韻味
【on.cc東網專訊】歌手薛凱琪（Fiona）忙於工作，近日其工作室在社交平台上載視頻，片中音樂配上她的歌曲《不呼不吸幾多秒》，先見到架上墨鏡的她穿上厚厚大衣還戴上帽，她一手拿着咪高峰，一手把外衣的帽子除下，鏡頭一轉，已見她換上型格的冬裝打扮，化上精緻妝容，還束東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
鮮浪潮︱《逆留》剖白回流心聲 導演高思約：去留無分對錯 要對得起自己︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】「你點解要返去（香港）啫？」第 19 屆鮮浪潮入圍作品《逆留》中一句拷問，帶出了近年移民潮後港人回流的現象。故事中兩位女主角，分別面臨移居英國和回流香港的情緒拉扯。導演高思約指，港人因對未來的不確定而聚散離合，即使陷入迷惘，仍然為自己所選的路而活，「無論你去邊個方向都無啱定錯，我哋所有人就係要 justify（證明）自己嘅決定，做任何事情都係，你要對得起自己，It’s your life to live（這是你的人生，由你決定如何過）」。Yahoo新聞 ・ 3 天前
愛瑪史東入圍年度娛樂界百大最具權力女性 華人女導演榜上有名
【on.cc東網專訊】美國權威電影雜誌《The Hollywood Reporter》（THR）每年年底都會選出「100位娛樂界最具權力女性」，而今年入圍名單昨日已出爐。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【中環解密】《教父》導演拍賣名錶 套8580萬「填氹」
由《教父》金像導演哥普拉（Francis Ford Coppola）自掏腰包並執導的電影《大都會》（Megalopolis），去年在康城影展世界首映後，口碑不似預期，電影票房亦失利。據BoxofficeMojo網站資料，《大都會》全球僅收1430萬美元（約1.1億港元），但據報該片製作成本至少達1.2億美元（約9.36億港元）。《紐約時報》形容，哥普拉因這部電影搞得「幾乎破產」，最近更透過拍賣行Phillips，在紐約拍賣合共7枚珍藏的腕錶來套現。信報財經新聞 ・ 13 小時前
Netflix拿下華納對中國市場有何影響？
全球影視與串流媒體產業迎來歷史性時刻，美國串流媒體巨頭 Netflix(NFLX) 上周五 (5 日) 宣布以約 827 億美元 (含債務，總股權價值約 720 億美元，每股 27.75 美元) 收購華納兄弟探索(WBD) 旗下核心資產，包括電影與電視製片業務、HBO 及其串流平台 HBO Max。這筆交易不僅成為近年來好萊塢最大規模併購案，更可能徹底重塑全球娛樂產業格局。鉅亨網 ・ 9 小時前
金球獎8日公布入圍名單 魔法壞女巫2、罪人最被看好
（法新社洛杉磯7日電） 金球獎即將於8日宣布入圍名單，「魔法壞女巫：第二部」、「哈姆奈特」和「罪人」等是入圍大熱門。金球獎將於明年1月11日舉行頒獎典禮。法新社 ・ 4 小時前
小紅書在台被禁後下載量激增
據新加坡《聯合早報》12月7日報道，台灣宣布封鎖內地社媒平台小紅書一年，反而吸引更多台灣人下載小紅書，使小紅書在台灣手機應用商店App Store下載量激增。綜合媒體報導，小紅書12月7日登上台灣社群App熱門下載榜第一，總榜排名躍升至第七。截至12月，小紅書在台灣地區的用戶超過300萬。#小紅書 #台灣 (CW)infocast ・ 5 小時前
新聞女王2 劇情︳佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒
佘詩曼攜Man姐霸氣回歸 同黃宗澤正面交鋒Yahoo 娛樂圈 ・ 1 週前
Netflix計劃以720億美元收購華納兄弟探索旗下業務：該並購案帶來哪五大啓示
Bloomberg via Getty Images 網飛（Netflix；奈飛）已同意以720億美元（約540億英鎊）收購華納兄弟探索（Warner Bros Discovery）的電影與串流業務，這是一項重大的好萊塢交易。 這家串流巨頭在一場曠日持久的競爭中，擊敗了對手康卡斯特（Comcast）與派拉蒙天空之舞公司（Paramount Skydance），成功成為華納兄弟的中標者。 華納兄弟擁有包括《哈利波特》（Harry ...BBC News 中文 ・ 1 天前
法國動畫Arco強勢問鼎奧斯卡
（法新社洛杉磯6日電） 奧斯卡影后娜塔莉波曼（Natalie Portman）出資、深受影評人喜愛的法國動畫電影Arco，在鬼才導演烏戈比安維努帶領下，似乎具備了問鼎奧斯卡金像獎的一切條件。但從坎城首映，到被寄予奧斯卡厚望，這一路走來都讓烏戈比安維努（Ugo Bienvenu）感覺不太真實，甚至懷疑起自己是否真的想要那座小金人。法新社 ・ 1 天前
宏福苑傳由市建局重建 將成為新東煥然懿居？
宏福苑災後重建有新進展，《明報》報道，政府早前接觸市建局，初步探討宏福苑重建方案。參考馬頭圍道塌樓重建經驗，宏福苑日後會不會成為類似「煥然懿居」的大型項目？Yahoo 地產 ・ 1 小時前
宣萱與表舅父蔡和平保護動物立場形鮮明對比 太太任平平曬數十件皮草珍藏 網民： 炫耀殘忍
視后宣萱（Jessica）熱愛動物，曾飼養超過10隻貓狗，早前宣萱於大埔宏福苑火災慘劇發生後，更主動伸出援手，為受災家庭提供寵物暫托服務，讓網民感動不已。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
消委會電燒烤爐｜億世家$500完勝$2,499貴價品牌 中國製「呢個品牌」非正常運作3分鐘會著火（附高分名單）
消委會電燒烤爐大檢測！家用電燒烤爐方便易用，成為新興家電，消委會545期測試市面11款電燒烤爐，發現當中隱藏不少安全問題，發現7款樣本未能通過部分安全測試，其中一款甚至在測試中著火！測試當中亦發現一款$500的電燒烤爐整體效能比$2,499貴價品牌更佳，絕對是「蔗渣價錢燒鵝味道」！Yahoo Food ・ 3 小時前