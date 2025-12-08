王浩信北上發展兩年終重返男一 開工煲煙照曝光？

現年42歲嘅王浩信做歌手出身，其後轉跑道加入TVB成為演員，曾兩度勇奪視帝獎項，攀上事業高峰。佢喺前年離巢TVB，簽約內地娛樂公司，全面於內地發展，除咗要同老婆陳自瑤及囡囡分開居住，亦降呢由配角開始做起。佢喺內地打滾兩年，近日接拍內地新戲《重出江湖》，終於重回男一位置。

王浩信為新戲落力演出，更染上一頭江湖味濃嘅淺金色頭髮，唔少網民都大讚佢靚仔及有新鮮感。日前有網民喺小紅書分享王浩信開工嘅照片，其中一張見到一個金髮男人坐喺樓梯，一手拎住煙，一手拎住手機，不過佢部手提電話係充滿歷史痕跡嘅摺機款式，所以估計王浩信當時正在拍戲。

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

小紅書圖片

微博圖片

