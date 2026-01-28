王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 揭香港藝人難北上發展原因：佢可唔可以放低身段？

王祖藍回應鍾嘉欣失視后否認內定 認TVB有山頭文化 揭香港藝人難北上發展原因

在內地綜藝節目及帶貨方面爆紅的王祖藍，近年事業作多方面發展，他日前接受資深傳媒人查小欣YouTube節目《紅查館》訪問，大談將發展飲食事業，又稱當年北上發展時，全靠「獎門人」曾志偉授予「錦囊」，銘記於心造就他在內地發展順遂。

王祖藍與李亞男育有兩名女兒，一家四口經常拍片分享家庭樂。（IG@wong_cho_lam）

王祖藍又透露其藝人管理公司旗下藝人逾200人，但坦言香港藝人北上發展已難有優勢。曾在無綫擔任高層職位的他，在訪問中承認TVB的確有山頭文化，並且回應了當年傳他因好友鍾嘉欣回港拍劇卻失落視后，導致他憤而辭職的說法，否認視后屬內定。

王祖藍指港星回內地發展時未必能放下身段當自己是新人，故直言較難捧紅。（YouTube@紅查館）

王祖藍於2021年4月至2023年8月在TVB擔任首席創意官，查小欣提及無綫前總經理曾志偉亦提及公司有山頭文化，遂問祖藍是否感受至深，他坦承：「話冇就呃你啦，邊間公司都係，你有人嘅地方就有㗎啦，你嗰幾千人，總之多過兩個人已經會分黨派，二對一嘛」。至於要如何處理，祖藍沒有正面回應，反而引用自己在北京的經驗，「我喺北京嘅時候，我係選擇唔處理，因為我哋應該係搵人幫我處理，藝人點會處理呢啲嘢？所以我個partner咪幫我搞掂晒所有內地喺娛樂圈嘅人物關係，幾個平台之間嘅利益關係，點樣去平衡呀？你要搵個人去負責囉。你要做管理嘅時候，一個攻一個守，即係有個主席、有個總理，你個總統都有個外交，又要有內政，大家分工好明細」。他表示自己的強項不在於管理，自己強於組織能力，「所以應該有人幫我去處理啲山頭，但係都冇囉，所以就難囉」。

王祖藍與曾志偉因《獎門人》節目結緣，他感謝曾志偉贈他「錦囊」，叮囑北上發展要謙虛，稱受用至今。

由王祖藍主持的節目《一條麻甩在東莞》年前推出後反應理想，他稱現時亦開始經營食品生意，各類食品如臘腸、月餅、曲奇等，將會在超市等多個零售點有售。談及自己在內地綜藝及帶貨方面發展理想，他感謝自己北上前，曾志偉向他傳授錦囊，就是要謙虛，「佢叫我唔好再話香港人上到去，就覺得『唔好笑嘅』、『我哋香港做過啦』，你一定要問，點解佢哋會笑呢樣嘢，因為你係為佢哋做」。曾志偉再三叮囑「你一定要謙虛」，結果這個錦囊一直受用至今。

王祖藍是港星帶貨始祖，他與「細細粒」陳嘉佳一起亮相就更受歡迎。（小紅書截圖）

但王祖藍亦認為自己遇到瓶頸，內地演員人才輩出，自己的反應甚至不及新一代，內地藝人自有其生態圈。而他亦有經營文化產業，公司在內地簽了過百名藝人，又指捧內地藝人比捧香港藝人容易，「佢喺香港已經有咁上下嘅知名度，但係佢可唔可以放低身段？你知道你自己喺內地係新人，呢件事好難」。他稱只有部份內地人仍看港劇，所以港星北上「要好謙卑咁周圍跑，你要知道你嘅價唔一定去到咁高，有好多嘢你好難同佢解釋，如果過唔到呢關嘅時候，佢本身已經建立咗一啲嘢嘅時候，佢好難去轉型」。目前香港影視產業陷寒冬，祖藍寄語香港藝人更應放眼全世界，「成個香港影視呢段時間，日日新聞都係講緊戲院執幾多，又唔係開好多部戲，電視劇又唔係開好多，你作品都萎縮，人點簽？」，因此藝人更需要到處找機會，不應只着眼於香港。

王祖藍一家四口近年從內地回流香港定居。（IG@wong_cho_lam）

當年王祖藍邀請好友鍾嘉欣回港拍攝《星空下的仁醫》，而她特別從加拿大搭長途機回港出席《萬千星輝頒獎典禮2021》，盛傳當時祖藍為她爭取視后獎項，但最終由林夏薇封后，祖藍因而離開TVB。當查小欣問及事件時，祖藍否認，解釋指「首先管理層內部討論係高度機密，唔可以講到咁乜嘢嘅，但係當初邀請佢都係因為好朋友，佢好畀面，當然佢《星空下的仁醫》當年反應都好好，對外呼聲都相當之高，但係你話最終大家點樣決定，投票又好，點都好，唔會因為一件事（離開）」。

至於是因為何事離開TVB，王祖藍再次巧妙回應，稱「我只可以咁講，我又唔係離開，我而家都有返去幫手，只不過我覺得處理人事都係一種才能，我冇喺嗰個地方處理人事嘅能力，都係我不才。所以我發覺原來我冇呢個能力，都係等啲有志之士，有才嘅人返去做」。