經常頭暈天旋地轉？物理治療助你尋回「平衡感」
王祖藍爆細細粒一場直播收500萬 直封「富婆」請教帶貨技巧：佢有錢過我啦
近年唔少藝人都會直播帶貨以增加額外收入，部分更透過帶貨賺到盆滿缽滿，例如細細粒（陳嘉佳）憑帶貨及擔任吃播狂吸金。據悉細細粒現時於上海持有最少3項物業，以及紐西蘭一座面積達10萬平方呎嘅獨立花園別墅；細細粒又曾拍片分享衣帽間及名牌珍藏。昨日（27日），王祖藍為港台節目《國潮3.0》錄音，分享喺內地經營媒體和帶貨經驗，直言以前幾乎無藝人帶貨，同時提到細細粒，表示成功幫細細粒轉型成頂尖帶貨達人係自己最驕傲嘅成就之一：「佢而家帶貨勁過我，一場牛排五百萬，佢而家有錢過我啦，富婆！」王祖藍笑指細細粒係帶貨專家，發展穩健：「你上網查佢啲物業，佢勁過我，我啲物業全部都係我旁邊啲女人！」又用「前輩」形容細細粒，表示有時候反而要向佢請教帶貨技巧。
提到老婆李亞男，王祖藍表示相比帶貨，老婆更適合負責商品設計和包裝，而李亞男近日推出嘅曲奇餅未來將全力做推廣宣傳並登陸內地連鎖超市；至於香港市場則喺洽談階段。
