王祖賢親身上陣招呼客人 打扮隨意零架子
【on.cc東網專訊】女神王祖賢息影多年並移居加拿大低調生活，今年2月她宣布在加拿大開艾灸館，女神間中還親身上陣為顧客服務，吸引許多粉絲慕名拜訪。最近男星夏克立在社交網釋出到場體驗的片段，他透露近期睡眠狀況欠佳，特意前往王祖賢的艾灸館調理身體。沒想到一進入店內，王祖賢就認出他來，只見她打扮隨意，身穿藍色上衣及綠色圍裙，雖然戴住口罩，依然星味十足，狀態大勇。
隨後夏克立進行身體狀況的評估，王祖賢還在一旁親自分析報告。而在夏克立接受按摩、拔罐、艾灸的調養時，王祖賢還表示在台灣有看過他的節目，相當親切。夏克立事後大讚：「看到她這麼用心在海外傳播自己國家的文化，我覺得這比當明星更有意義。這就是我想和大家分享的，一個讓我敬佩的偶像故事。」
