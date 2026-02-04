馬陳端喜中學教師稱「走火警認真啲傷亡會較少」 校方致歉
「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！
淡出螢光幕多年的王祖賢，近日透過一段居家影片，罕見親自和粉絲分享近況，一曝光立刻在網路掀起討論！鏡頭裡的她幾乎素顏、穿著簡單休閒，長髮自然披落，整個人狀態放鬆又有精神，尤其是豐盈的髮量與溫柔氣質，讓不少網友直呼：「真的完全不像58歲。」
影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。
其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸引不少影迷與粉絲慕名而去，不過過去大家分享的合照中，她大多戴著口罩、行事相當低調，也因此讓外界對她的真實近況始終保有距離感。這次難得在影片中全臉入鏡，反而讓不少人驚呼：「女神真的還是女神。」
比起刻意營造的逆齡話題，王祖賢這次呈現的更像是一種對生活節奏的掌握，臉上沒有過度修飾的痕跡，表情自然、眼神柔和，反而多了一份歲月累積出的安定感。網友也留言表示，與其硬撐少女感，這樣順著心意生活、把時間當成禮物的狀態，才是真正讓人羨慕的樣子。
58歲的王祖賢，沒有急著對抗年齡，而是選擇把日子過成自己喜歡的模樣。或許正是這份從容，才讓她每一次露面，都能輕易勾起大家對「氣質女神」的記憶。
說到「逆生長」只服許路兒！50歲戴老花眼鏡也超美：這不是阿姨根本是少女！
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
近日，陳冠希與妻子秦舒培、女兒一同在洛杉磯出席友人婚禮，被其他賓客拍下照片後引起關注。他留著小鬍子、頭髮蓬鬆，臉上可見自然細紋，加上微微瞇眼的神情，竟和《名偵探柯南》的毛利小五郎頗為神似，令不少網友直呼「一看就聯想到」、「真的回不去了」。
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
近日，一段迪麗熱巴18歲時的新生自我介紹影片在網路上傳開。影片中她面對鏡頭略顯緊張的模樣，引發不少網友回頭翻找她學生時期的畫面，也帶起一波關於她校園生活的討論。
而另一位現身追思儀式的南韓藝人，則是天團Super Junior成員始源。雖然他並未與大S有過合作，但因具俊曄在韓流圈的深厚輩分與情誼，始源依舊選擇親自來台致意。更令人驚訝的是，始源前一晚才剛在日本福岡參與SM TOWN家族演唱會，隔天立刻一日快閃台北，只為趕上這場紀念雕像...
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
【on.cc東網專訊】藝人李佳芯（Ali）近日多多新搞作，繼早前與黎諾懿主演馬來西亞劇集《義和》，以及日前與好友梁嘉琪及楊潮凱創立網上影片平台「H3O」後，近日更一口氣簽了三部電影合約，進軍大銀幕，最近就飛台灣開工，預計於農曆年前完成拍攝。
今晚（ 2 月 2 日）起一連三集，陳志雲邀得宣萱擔任《又係時候同一天講再見》嘉賓。 電影《尋秦記》、感情， 到演藝生涯的點滴，娓娓道出33 年間的浮沉。陳志雲重提宣萱1994 年與古天樂等一眾演員現身《K-100》挑戰TVB 高層，直指公司過於重用歌星拍劇，而歌星又經常遲到，其率直敢言再度成為網民焦點。陳志雲指原來當時他也在場，宣萱立刻笑言：「好多謝你冇雪我。」，並解釋當年發言動機：「有問題發生嘅時候，自己人就會人俾人鬧，出面人（歌星）就會唔會俾人鬧。」陳志雲解釋歌手一個騷僅一百元，宣萱則強調：「唔關錢事，係職業操守嘅問題。」
【on.cc東網專訊】前無綫主持人利穎怡（Joan）去年10月誕下兒子後，火速收身重回HOY TV的節目主播工作。近日她在社交網分享性感照，先是穿上黑色套裝裙坐在毛毛椅上，展露女神霸氣，而壓軸登場的相片中，就見她解開上衣，露出連Bra Top都包不住的「湯碗胸」
台灣著名女藝人大S徐熙媛，在2025年2月2日在日本病逝。在2026年2月2日，大S逝世的一周年，她的丈夫具俊曄，為她設計了一座專屬的紀念雕像「熙媛的永恆軌道」，也在紀念會上正式公開。
洪真慶因擔任《單身即地獄》主持人而備受海外粉絲喜愛，人氣急升。但很多人不知道她的傳奇人生故事，她不僅是在綜藝節目中逗得觀眾捧腹大笑的主持人，更是打造出價值數十億泡菜王國的企業家，還是在國際時尚舞台上游刃有餘的模特兒。她的經歷宛如一本勵志小說，充滿戲劇性卻又貼近人心，更別提她那些關於愛情與人生的金句，句句直擊靈魂！
「牛雜妹」李亦喬2024年下嫁糖水舖太子爺招永洪，惟二人婚前曾有一段慘痛經歷，牛雜妹曾經流產，如今已事隔近600天，尋日（2日）佢興奮宣布再次懷孕，晒出同老公合照，佢摸住自己巨肚，老公就手執超聲波相，二人一臉幸福。牛雜妹當言：「我經歷了很低迷的一段時間，直到過了快要600天，我再次聽到了那美妙的聲音，我和我老公都哭了，開心了一會兒，又不敢太開心，怕突然的，這一切都會消失…」
魏駿傑前妻張利華曾被指背夫出軌，回復單身的她身光頸靚，在「保險界女王」王玉環幫助下成為旗下強人，更成功躋身保險業MDRT「百萬圓桌」行列。早前張利華喺社交網站宣布成為「Top of the Table（頂尖會員）」嘅喜訊，寫下：「在全年含金量最高、競爭最激烈的第三季度脫穎而出，同時也登頂全球壽險之巔—榮膺Top Of The Table（TOT）六倍MDRT業績，置身頂尖團隊，方知何為卓越。感謝所有信任與同行，這既是巔峰，更是起點，也為2025畫上了一個閃耀的句點。未來繼續以專業守護，為萬家財富夢想護航」。
TVB四線劇集劇情介紹
台灣音樂人袁惟仁（小胖老師）逝世，2020年因為在家中跌倒而被判為植物人，今日由其二姊袁藹珍宣布袁惟仁「選擇今天離開」的消息。享年57歲的袁惟仁，除了留下王菲的〈執迷不悔〉和〈夢一場〉等經典作以外，也留下了他對創作和音樂的執著和熱誠。
台灣女星徐熙媛（大S）於去年2月2日在日本因病離世，丈夫具俊曄與親友及粉絲至今對她仍有無限思念。昨日（2月2日）是大S離世一周年，由具俊曄親自設計的大S紀念雕像舉行揭幕儀式，身穿黑衣的親友們一起齊集在台灣金寶山墓園，在雨中見證代表大S的白色少女造型雕像現身，許多人都彷如跟大S重逢，獻花時忍不住落淚。而具俊曄亦以手寫信悼念愛妻，約定「等我們下次再見的時候，就永遠、永遠在一起吧」。