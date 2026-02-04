「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！

淡出螢光幕多年的王祖賢，近日透過一段居家影片，罕見親自和粉絲分享近況，一曝光立刻在網路掀起討論！鏡頭裡的她幾乎素顏、穿著簡單休閒，長髮自然披落，整個人狀態放鬆又有精神，尤其是豐盈的髮量與溫柔氣質，讓不少網友直呼：「真的完全不像58歲。」

影片中，王祖賢語氣平靜卻很有力量，她說：「我希望我無論幾歲，永遠都能順著自己的心意而活，讓時間成為禮物，活出我喜歡的樣子。」短短幾句話，被不少粉絲形容是「一聽就懂她現在過得很好的那種狀態」。

廣告 廣告

（圖／翻攝自小紅書）

其實早在去年二月，王祖賢就在加拿大開設屬於自己的艾灸養生會館，吸引不少影迷與粉絲慕名而去，不過過去大家分享的合照中，她大多戴著口罩、行事相當低調，也因此讓外界對她的真實近況始終保有距離感。這次難得在影片中全臉入鏡，反而讓不少人驚呼：「女神真的還是女神。」

（圖／翻攝自小紅書）

（圖／翻攝自小紅書）

比起刻意營造的逆齡話題，王祖賢這次呈現的更像是一種對生活節奏的掌握，臉上沒有過度修飾的痕跡，表情自然、眼神柔和，反而多了一份歲月累積出的安定感。網友也留言表示，與其硬撐少女感，這樣順著心意生活、把時間當成禮物的狀態，才是真正讓人羨慕的樣子。

（圖／翻攝自小紅書）

58歲的王祖賢，沒有急著對抗年齡，而是選擇把日子過成自己喜歡的模樣。或許正是這份從容，才讓她每一次露面，都能輕易勾起大家對「氣質女神」的記憶。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

說到「逆生長」只服許路兒！50歲戴老花眼鏡也超美：這不是阿姨根本是少女！

孫芸芸超近自拍「全臉零皺紋」掀熱議！把47歲活成27歲太讓人羨慕！