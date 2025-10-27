尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血
昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。
艾灸是中醫經典療法，利用艾草燃燒產生的熱力刺激穴位，調整經氣，廣泛用於養生防病。根據中醫典籍與現代研究，艾灸有溫經散寒、補元陽驅寒邪的功效，尤其適合現代人常見的亞健康問題。以下是艾灸的五大好處，讓你像王祖賢一樣，透過這古老智慧重拾活力！
1. 溫經散寒，緩解疼痛
艾灸熱力滲透經絡，能驅散體內寒氣，改善手腳冰冷、經痛或風濕痛。研究顯示，長期艾灸可提升局部血液循環，減輕肌肉酸痛，適合上班族久坐族群。
2. 補氣養血，提升免疫力
艾灸刺激穴位如足三里、神闕，補益元氣，增強體質。北京中醫藥大學研究指出，它能調節免疫系統，預防感冒、疲勞，助王祖賢般維持仙氣體魄。
3. 調理內臟，助消化睡眠
針對胃痛、便秘或失眠，艾灸中脘穴等位，能促進腸胃蠕動、舒緩神經。網民體驗王祖賢館子後，直呼身心放鬆，睡眠大改善！
4. 美容養顏，延緩衰老
艾灸宣通氣血，改善膚色暗沉、細紋。古籍記載「艾灸承火妙」，現代應用於婦科調理，助女性保持青春。
5. 防病治病，全家適用
從內科到婦科，艾灸適用範圍廣，孕婦產後或老人皆宜。但禁忌包括皮膚敏感、月經期或過度疲勞，建議專業中醫操作。
