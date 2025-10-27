58歲王祖賢加拿大開養生艾灸館！女神轉型養生達人，艾灸5個好處助宣通氣血

昔日90年代最強仙氣女神王祖賢，憑《倩女幽魂》聶小倩一角迷倒眾生，如今移居加拿大潛心修佛，過著低調生活。近日，她開設養生艾灸館，並親自上陣為客人服務，生意非常火爆！網民分享體驗，王祖賢雖然戴口罩，仍然仙氣十足，還親筆簽名，連手機殼都掛滿佛珠，虔誠度滿分。這位女神轉型養生達人，完美詮釋健康生活新態度。

廣告 廣告

艾灸是中醫經典療法，利用艾草燃燒產生的熱力刺激穴位，調整經氣，廣泛用於養生防病。根據中醫典籍與現代研究，艾灸有溫經散寒、補元陽驅寒邪的功效，尤其適合現代人常見的亞健康問題。以下是艾灸的五大好處，讓你像王祖賢一樣，透過這古老智慧重拾活力！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

1. 溫經散寒，緩解疼痛

艾灸熱力滲透經絡，能驅散體內寒氣，改善手腳冰冷、經痛或風濕痛。研究顯示，長期艾灸可提升局部血液循環，減輕肌肉酸痛，適合上班族久坐族群。

艾灸熱力滲透經絡，能驅散體內寒氣，改善手腳冰冷、經痛或風濕痛。（Getty Images）

2. 補氣養血，提升免疫力

艾灸刺激穴位如足三里、神闕，補益元氣，增強體質。北京中醫藥大學研究指出，它能調節免疫系統，預防感冒、疲勞，助王祖賢般維持仙氣體魄。

艾灸能調節免疫系統，預防感冒及疲勞。（Getty Images）

3. 調理內臟，助消化睡眠

針對胃痛、便秘或失眠，艾灸中脘穴等位，能促進腸胃蠕動、舒緩神經。網民體驗王祖賢館子後，直呼身心放鬆，睡眠大改善！

艾灸針對胃痛、便秘或失眠，艾灸中脘穴等位，能促進腸胃蠕動、舒緩神經。（Getty Images）

4. 美容養顏，延緩衰老

艾灸宣通氣血，改善膚色暗沉、細紋。古籍記載「艾灸承火妙」，現代應用於婦科調理，助女性保持青春。

艾灸宣通氣血，改善膚色暗沉、細紋。（Getty Images）

5. 防病治病，全家適用

從內科到婦科，艾灸適用範圍廣，孕婦產後或老人皆宜。但禁忌包括皮膚敏感、月經期或過度疲勞，建議專業中醫操作。

孕婦產後或老人皆可在中醫指導下進行艾灸。（Getty Images）

72歲張艾嘉臉上總是掛著優雅的微笑，也許是她最強養生秘訣！跑步與打坐以外，還有一顆對世界好奇的心

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

健康養生：

鍾嘉欣百褶短裙＋白襪仔造型大騷白滑美腿！三孩靚媽仍保養得宜秘訣：喝蘋果醋養生、用熱薑水浸腳改善睡眠

54歲李英愛「追星成功」與TXT秀彬合照！肌膚與手臂緊緻度根本是少女，養生保養秘密靠食療

52歲木村拓哉「偶像級體質」靠3招養生法：「芽菜減肥法」，還會晨跑吸收溫柔陽光下的維生素D