王肇枝中學16名宏福苑學生已復課 狀態大致回復

【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火慘劇，全港哀痛，區內不少居民以及學校師生目擊大火焚燒，情緒受影響，包括鄰近的王肇枝中學師生，校長鄭思宏接受傳媒訪問表示，校內16名學生住在宏福苑，當中包括應屆文憑試考生，校方即時提供支援，包括學習物資及情緒輔導，校服商及書商亦免費提供校服和書本，全部16人已復課，狀態大致回復至未發生火災之前。據了解，有個別家長租住區內單位，方便子女上學。

鄭續稱，他們舉辦校內籌款，反應熱烈，本星期會向相關學生家長發放第一輪捐款，下星期發放第二輪款項。他指出，當日(11月26日)火災在下午時份發生時，學生仍在上課，師生都目擊大火焚燒情況，部分人隨即有情緒反應。校方在大火後翌日啟動危機處理小組，上周五(11月28日)復課當日提供輔導，連同社福機構人員，合共有11名社工及1名教育局的心理學家到校，當時有40多名學生較有需要支援，至今大部分人的情緒已紓緩。鄭提到大火期間除了有煙及灰燼飄到學校，當晚學校的後山亦發生火警，需要消防到場撲救。

