王菀之巡唱北京站「延期」後 深圳武漢站同告取消

【on.cc東網專訊】歌手王菀之（Ivana）今年初在紅館舉行《合體–王菀之演唱會2025》以紀念入行20周年，並訂於9月起在內地展開巡唱，然而，繼9月6日的北京站宣布因故延期後，原來連深圳場及武漢場也同告取消。

Ivana早前在其社交網先後公布10月11及10月25分別於深圳及武漢開騷，早前亦已開啟網上預售，不過，現時預售網顯示深圳「因不可抗力因素，場次取消」，而武漢亦注明「演出取消」。對於Ivana演唱會在內地站三連取消，有網民指Ivana在內地名氣不高，推測取消是否跟門票滯銷有關，不少粉絲對此大感可惜，提議大場轉細場，改在中小型的場地舉行可能會更合適。

