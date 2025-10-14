王菲前夫李亞鵬宣布2度離婚 與細19歲嫩妻結束3年婚姻

天后王菲前夫李亞鵬於2022年跟比他年輕19歲的海哈金喜結婚，但近期鮮有同框的2人傳出婚變，今日李亞鵬在社交網證實二度離婚消息，正式宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係，他表示雙方已於近期完成離婚手續，女兒將由海哈金喜擔任主要扶養人，跟隨媽媽生活，雙方會共同承擔撫養責任。

李亞鵬發文宣布與現任妻子海哈金喜結束婚姻關係。

海哈金喜今年5月曾否認離婚傳聞。

女兒將跟隨媽媽生活。

海哈金喜同時也轉發聲明並寫道：「從這首歌開始以這首歌結束，我們一切都好。」事實上，海哈金喜今年5月曾否認離婚，她說：「確實很久沒有在一起了，但並不像大家想的那樣，很久不在一起，就出甚麼問題啦，或是離婚的，謝謝大家的關心！」

而李亞鵬近年傳財困，捲入巨額債務風波，被爆欠下4千萬人民幣債務，一直未按判決還款，一度再被告上法院，遭法院判決要強制執行被要求償還。雖然李亞鵬近年轉型直播帶貨，但仍無法完全扭轉困境。