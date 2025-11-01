王菲愛女竇靖童被拍與宋妍霏十指緊扣 星二代戀情備受關注多次同框表現親密

全球知名時尚生活品牌UGG攜手香港藝人Tyson Yoshi主理的潮流品牌TRIPLET，以及概念零售平台Open Dialogue，在香港最潮的核心地段希慎廣場聯手打造「ICONIC FROM THE FIRST STEP」期間限定店。由即日至11月11日盛大登場，為香港時尚界注入全新活力！ 今個秋冬，UGG再次重新定義時尚界的遊戲規則。AW25秋冬系列延續品牌一貫的舒適美學，同時注入更多設計細節，無論是日常穿搭還是戶外活動都能完美適應。從經典雪靴的現代演繹，到融合機能性與時尚感的外套系列，每一件單品都展現出品牌對品質與工藝的極致追求。​ TRIPLET聯名特別版引爆話題 今次合作的重頭戲之一，絕對是TRIPLET設計的特別版UGG鞋款。以中性設計的PeakMod Lowcut為藍本，Triplet為其注入獨特的街頭叛逆美學，推出黑色與棕色兩款潮流配色。鞋款選用頂級麂皮與潛水布巧妙拼接，左右麂皮鞋面分別暗藏TRIPLET品牌標誌性噴染圖案，搭配大型TRIPLET專屬皮革徽章印有搶眼白色品牌圓形標誌，完美平衡個性風格與實用機能。 型男必備外套系列...

men’s Reads ・ 1 天前