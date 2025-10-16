王菲《巨塔》出場26秒搶盡Fo 成「御用青年版女主角」

【on.cc東網專訊】前港姐王菲憑「樣靚身材正」，成為許多人心目中的女神，而近日她在熱播劇《巨塔之后》中飾演宣萱年輕版，雖然出場畫面只有26秒，但學生妹造型的牛仔短褲look已吸獲一眾網友注意，大讚：「好有少女感」、「這身造型朝氣十足」，更獲網民封為「御用青年版女主角」，不過原來女神亦相當麻甩貼地，日前王菲在網上頻道晒出一條飲食片，片中她不是介紹高級的西餐廳或精緻的Cafe，而是到深水埗光顧道地的大牌檔，識食的她更直言：「嚟食大牌檔梗係要有啤酒啦，如果唔係風味就少一半 」，其後介紹每樣菜式的食評清晰易明，開啤酒蓋時不但手勢相當純熟，更沒有偶包地不顧因用力而扭曲的臉容，難怪獲網友留言大讚豪爽沒有明星架子。

