王菲默默捐款10年！和李亞鵬離婚後仍未停 匿名捐1.5億給嫣然天使基金

嫣然天使基金旗下醫院近日傳出租金壓力，使得王菲一段長達十年的匿名捐款因此曝光。原來她在2013年與李亞鵬離婚後，持續以「匿名捐贈人」身分捐助基金會，累計金額達3268萬元人民幣（約1.5億元台幣），主要用於支撐基金會的日常行政運作。消息曝光後，引發外界對明星公益參與方式，以及慈善機構營運現況的討論。

這筆捐款橫跨十年，平均每年約326.8萬元人民幣，資金用途集中在基金會的行政支出，包括辦公室年租金85萬元、12名工作人員的薪資與社保約216萬元，另有審計費與偏鄉志工補貼等開銷。基金會表示，這樣的安排是為了讓外界捐款能直接用於唇顎裂孩童的手術與醫療。直到2023年基金會進行財務透明化調整，這筆原本列在「行政成本資金」項目的捐款才首次被外界注意。

事實上，王菲在婚姻期間就已深度參與基金會相關事務。2012年，她曾透過個人影響力舉辦慈善晚宴，單場募得5460萬元人民幣，當時多名與會者坦言是因她出面才願意捐款。2010年巡演期間，她也將每場演唱會收益中的50萬元捐出，用於支持醫院建設，累計金額約2300萬元。離婚後，她雖未再公開露面參與活動，但仍持續補貼行政支出，讓基金會能維持正常運作。

近期，嫣然天使兒童醫院因租金從每年500萬元調漲至1000萬元，累積積欠2600萬元租金，面臨搬遷壓力。消息傳開後，已有約30萬名網友捐款，總額超過1800萬元，當中包括孩童捐出壓歲錢，也有企業提供免費場地支援。

隨著事件延燒，外界對王菲長期不具名捐款的做法出現不同看法。有人肯定她多年來選擇低調行善；也有人認為，在醫院面臨困境之際，她是否應該公開發聲，對實際情況會更有幫助。不過，王菲以前就曾表示不喜歡高調，這次基金會財務狀況曝光後，也讓她的公益參與方式再次被放到檯面上檢視。

