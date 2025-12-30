王青霞被揭早已結婚生子兼疑與老公做冬過節 李龍基：感情要嚟就嚟，要走就走

李龍基 & Chris Wong

被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。

喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，近日YouTuber「導遊哥哥」Hugo爆料指王青霞喺2007年已與一名陳姓男子結婚，並育有一名現年16歲嘅兒子，而呢位陳姓男子係王父佛山窗架零件廠嘅得力助手。喺冬至當日，王青霞疑同老公及媽媽食飯過節。

初時被問到有傳未婚妻佛山有頭家時，李龍基只係表示要了解，不過去到噚日（29日），有傳媒致電俾佢問及情況時，佢就表示自己唔想再講，而家嘅心情唔係叫差，不過唔係叫好。之後被問到係咪需要勇氣去接受真相時，佢就回答話感情要嚟就嚟，要走就走，係上天注定。被問係咪已同對方攤牌，佢就冇正面回應，只係話暫時唔想講住。

