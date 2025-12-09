王鶴棣帶隊返家鄉拍攝 意外揭黃曉明僅老王爸爸5歲

【on.cc東網專訊】內地男神王鶴棣日前偕黃曉明、黃子韜、劉耀文等回四川省樂山家鄉拍攝綜藝節目《宇宙閃爍請注意》，獲鄉親熱烈歡迎，坐在露天雙層巴士拍攝時，被頒贈寫上「滿載榮光歸故 樂山巨星四棣仔」的錦旗，相當威水。

之後眾星到王鶴棣的母校拍攝打籃球的場口，他重遇十多年未見的小學老師，師生先互相擁抱再問候，他說了一句：「老師，您老了哦…」，一時感觸當場爆喊，要老師為他用手抺淚安慰，場面感人。

王鶴棣曾表示如不做演員，可能傳承父親經營的串燒店，今次難得返家，就重回「太子爺」角色到廚房做「指揮官」，着廚師在串燒上加特辣粉。而錄影另一笑點是，黃曉明和王鶴棣父子同枱，曉明尊稱王鶴棣爸爸為「叔叔」，但得知王爸爸只年長他5歲時，即呆坐當場，全場爆笑，王鶴棣為化解尷尬提議曉明叫王爸爸叫大哥，而自己亦叫曉明做大哥，但網民指論輩份，王鶴棣應是曉明的世侄。

