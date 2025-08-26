王鶴棣被爆拍拖10年神秘女友 27分鐘酒店吵大鑊錄音曝光

【on.cc東網專訊】內地頂流男星王鶴棣被爆有交往10年女友，一名網友近日突然Po出一段27分鐘音檔，稱在新疆某酒店房間門外，錄到「王鶴棣在和談10年的女友吵架聲音很大」，讓這名網友氣得「粉轉黑」爆料。

該網友聽到女方說出「我跟你在一起10年」、「是你出軌了還是我出軌了，一定要那麼過激的反應」、「你這個過激的情緒就好像捉姦在床了一樣」、「多大的事至於嗎？是我結婚嗎？是我結婚不請你，還是我結婚請你啊，你要發瘋到這種程度！」一口咬定王鶴棣和神秘女友爭吵，並指控26歲的他：「出道前就談（戀愛）了！還立單身人設，吸女友粉給你花錢，這不就是圈錢嗎？」不過對話中也出現發工資、團隊、明天早上8點開工等職場用語，就有不少人質疑更像是工作糾紛。

放出音檔的網友社交網已被禁言，王鶴棣粉絲聽完錄音則心痛：「我只看到了一個苦命的打工人」、「聽完感覺像上了半小時班，王鶴棣情緒也太穩定了」、「他經理公司真的好離譜欸，這女工作人員一直pua他」。

而王鶴棣工作室今日凌晨（26日）發聲明斥責跟蹤、窺探、騷擾等私生飯行為，全文如下：

嚴正聲明：

關於今日網傳的聊天錄音等相關內容，為保護藝人隱私及人身安全，工作室已遞交司法處理。針對上述情況現做嚴正聲明如下：

1、非法獲取、拍攝、錄音、洩露、售賣個人信息屬於嚴重違法行為。請大家切勿輕信、傳播此類不實信息！

2、工作室在此向相關用戶發出警告，請立刻停止一切侵犯藝人隱私的違法行為，工作室已經留存所有證據，並保留追究法律責任的一切權利。

3、堅決抵制跟蹤、窺探、騷擾等一切形式的「私生」行為。

我們倡導大家共同維護健康、積極、理性的追星環境，一起維護良好的劇組氛圍，共同維護文明健康的社會秩序。對於任何觸犯法律底線的行為，我們都將嚴肅處理絕不姑息！

王鶴棣工作室

