玥熹被毛手毛腳怒了 社群開罵：道歉又怎樣

▲女星玥熹透露自己在工作時遭他人毛手毛腳，即使對方已經道歉，她依然吞不下那口氣，怒嗆「道歉又怎樣。」（圖／玥熹IG@cookie0258）

[NOWnews今日新聞] 女星玥熹（原藝名：餅乾、夏乙薇）靠性感火辣身材以及活潑個性經常受邀上節目，私下她也會透過社群跟粉絲分享生活點滴，不過昨（30）日她卻罕見在社群動怒，透露自己工作時被毛手毛腳，即使對方已經道歉自己依然感到非常不滿。

玥熹工作遭毛手毛腳 氣炸發文：道歉也沒用

玥熹在IG限時動態寫下，「都什麼年代了，工作竟然還會碰到毛手毛腳的人，超火的，一路從早氣到現在！」透露自己在工作時遭到別人性騷擾，使她氣了一整天依然吞不下那口氣。

玥熹表示對方已經向自己道歉了，不過她還是無法氣消，直言「為什麼我要為別人的行為買單啊」、「這股氣實在很難消，我覺得超不舒服的」，玥熹認為明明做錯事的不是自己，卻要買單他人的錯誤，使她氣憤無法接受。

▲玥熹擁有豐滿的好身材，不過卻因此在工作時遭他人毛手毛腳。（圖／玥熹IG@cookie0258）

今年36歲的玥熹在2009年參加伊林璀璨之星選拔賽出道，一開始以「餅乾」藝名活動，簽約至吳宗憲旗下公司後，改名夏乙薇，2024年底因父親離世，宣布再次改名「玥熹」，希望透過全新名字重新來過，雖然有著痛苦的過往，不過現在的她已經重生。

資料來源：IG

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



更多 NOWnews 今日新聞 報導

眭澔平陷性騷醜聞反擊！突發524字不自殺聲明 怒提告：後台很硬

大牙昔遭黑人性騷求助身心科！重鬱症纏身前夫力挺：老婆辛苦了

宥勝捲性騷擾風波遭傳離婚！復出失敗後妻曝父親節行程：幸福快樂