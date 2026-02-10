黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
玩家崩潰！傳NVIDIA 2026年不出新卡，RTX60系列恐延到2028
從去年開始 AI 產業飛速成長，尤其是伺服器方的硬體需求，造成記憶體零件需求暴增，造成消費級供應鏈吃緊，難以在短時間內緩解。而最近有知情人士的報導指出，Nvidia 在 2026 年內可能不會針對遊戲玩家推出任何新款 RTX 顯示卡。
根據外媒 PC Gamer 報導（從 The Information），這代表市場原先預期可能會在今年登場的 RTX 50 系列改款，像是 Super 版本可能會落空。報導分析認為，背後原因除了考量到目前的 RTX 50 系列定價已經很高，假如再推出更高規格、搭載更多 VRAM 的型號除了缺少經濟效益外，更關鍵的因素在於全球記憶體供應短缺，以及台積電的先進製程產能限制，迫使 Nvidia 傾向將有限的資源優先分配給利潤更加豐厚的 AI GPU 產品。
甚至不只是今年沒有任何新卡，下一代旗艦產品的時間也傳出變數。傳聞指出，RTX 60 系列顯示卡原本預計在 2027 年進入量產，但目前計畫已經被推遲到 2028 年甚至更晚。這項延遲與先前的供應鏈傳聞不謀而合，據傳 Nvidia 因應 VRAM 供應危機，正計畫在 2026 年大幅削減高達 40% 的遊戲顯示卡產量。
ChatGPT 終於落廣告！OpenAI 美國測試免費同 Go 方案先有，強調「唔影響答案」、可一鍵清數據
OpenAI 宣布正式喺美國開始測試 ChatGPT 內置廣告，面向登入帳戶嘅成人 Free 同 Go 用家。廣告會以「贊助」（sponsored）標示並與答案分隔，官方強調唔會影響回覆內容，亦唔會向廣告商提供用家對話資料。用家可管理個人化、刪除廣告數據，另外敏感話題同 18 歲以下用戶將唔會顯示廣告。
辱華封殺名單再+1？《寶可夢》中國動漫展祭出禁令，控傷害民族情感
中國雲南昆明最近舉辦的動漫展「雲南國潮動漫遊戲嘉年華」，發了一則官方公告，宣布為維護中國國家尊嚴與民族立場，針對特定日本知名 IP 實施嚴格禁令。公告中明確指出，除了先前引起爭議的《名偵探柯南》，和早已經被社群封殺的《我的英雄學院》外，任天堂的《寶可夢》也因為「傷害民族情感」及「違背正確價值觀」，被全面禁止相關 Cosplay 裝扮、展示或販售相關周邊商品。
Lady Gaga也愛《寶可夢》！清唱「胖丁主題曲」互尬神級唱功
在《寶可夢》（Pokémon）30 週年 Super Bowl 廣告「What’s Your Favorite?」中，Lady Gaga 可以說是全片最吸睛的亮點！她在錄音室場景中笑說，自己最喜歡的寶可夢「音域有 12 個八度，又總是能讓人發笑」，鏡頭一轉，坐在沙發上的正是經典人氣角色胖丁，甚至在影片中開唱胖丁的「經典曲」。
上市僅三週！《英雄聯盟》格鬥新作《2XKO》不如預期 開發團隊宣布裁員
Riot Games 旗下以《英雄聯盟》世界觀為背景的格鬥遊戲《2XKO》，在結束搶先體驗並於 1 月 21 日正式推出後，僅三週時間過，官方馬上拋出震撼彈，宣布將大幅縮減開發團隊規模。據官方指出，這波裁員預計影響約 80 名員工，幾乎佔了該項目團隊的一半人數，而受影響的員工將獲得至少 6 個月的資遣費和轉職協助。
「CAPCOM CUP 12」全48名選手全數出爐決戰世界最強的大賽！3月11日起實施平日限定活動
株式會社卡普空發表了關於格鬥遊戲金字塔「Street Fighter 6(以下稱SF6)」世界大賽「CAPCO
影視颶風實測 Seedance 2.0：無談授權、未有付費，AI 竟能「認出」Tim 本人聲音與背景？
影片生成技術的進化速度正以「海嘯」級別席捲影視圈。知名科技頻道影視颶風近日發佈測試影片，針對字節跳動 (ByteDance) 最新推出的 Seedance 2.0 模型進行深度實測。結果顯示，AI 不僅能精準掌握導演級的分鏡與運鏡，更疑似在未經授權的情況下，深度學習了網絡上博主的高清視聽數據。
傳PS6規格細節曝光！將搭載30GB GDDR7高速記憶體
雖然近期眾多傳聞都指出，微軟和索尼可能會因為 AI 熱潮，在記憶體供應鍊吃緊的狀況下，選擇延後下一世代的新主機。而最近關索尼（ Sony）下一代遊戲主機 PlayStation 6（PS6）的硬體規格傳聞已經曝光。
新年大掃除2026｜別讓手機成為細菌溫床！正確清潔 3 步驟，保護螢幕不傷機
你知道嗎？研究顯示手機螢幕上的細菌含量比馬桶座墊高出 10 倍。在病毒不斷變異的 2026 年，清潔手機已不再是「美觀」問題，而是「健康」與「設備壽命」的保衛戰。本文將拆解如何正確清潔現代智慧型手機（含摺疊機與鈦金屬機身），並避開致命的清潔誤區。
中國啟動全球首個免費人形機器人戰鬥聯盟，贏得金腰帶獎金達 1,440,000 美元
中國於週一在深圳發佈了全球首個免費人形機器人格鬥聯賽，名為「終極機器人淘汰賽傳奇」（Ultimate Robot Knockout Legend，簡稱 UKRL）。這項聯賽將讓參賽者使用 EngineAI 提供的 T800 機器人，並且是免費提供的。根據《全球時報》的報導，獲勝的隊伍將由主辦方頒發價值 $1.44 million / 約 HK$ 1,123萬的金色冠軍腰帶。中國專家指出，這類活動突...
iPhone 17e 快登場：US$599 唔加價，補回 MagSafe + 升級 A19，入門 iPhone 終於「抵返」？
iPhone 17e 最新傳聞指 Apple 將維持 US$599 售價不變，加入 A19 晶片同 MagSafe，並改用最新自家行動網絡與無線連接晶片。若屬實，將以「同價更多功能」吸引想買平價 iPhone 嘅用家。
戰後最強勢首相崛起東瀛 高市的日本夢即將接受市場考驗
【彭博】— 就在不久前的10月，高市早苗千辛萬苦才爭取到能出任首相的國會席位。如今她華麗轉身，坐擁的選民授權之大，為第二次世界大戰以後日本歷屆領導人無法攀比。
Ferrari 首部純電跑車 Luce 內飾曝光：Jony Ive 操刀設計，「Apple 味」細節惹熱議
Ferrari 首款純電車 Luce 內櫳正式揭曉，由 Jony Ive 創立嘅 LoveFrom 負責設計，採用大量玻璃與陽極氧化鋁物料，仲保留大量實體控制。5 月先會作「完整亮相」，包括外觀同價格等關鍵資訊仍有待公布。
HUAWEI 也要用 1:1 前鏡了？傳 nova 16系列將配「竪拍橫圖」
文章來源：Qooah.com 博主定焦數碼發文透露，稱 HUAWEI nova 16系列將配備1:1方形前鏡，主打賣點為拍照和影片錄製防震。 近期網上開始爆料，稱華為和 OPPO 都在瞭解 1:1 Sensor，計劃將其用於前置鏡頭。沒想到這麼快就有相關配置數據的出現。 1:1 Sensor 設計是 iPhone 17系列全球首發，是該系列在細節上的一次創新，體現了 Apple 的創新力。該設計實現了「竪拍橫圖」的使用體驗，只需要單手竪向握持手機便能拍出橫向的廣角畫面，還能通過 AI 拓寬視野、自動居中畫面，極大的提升了前置鏡頭的創作自由。 值得一提的是，1:1 Sensor 設計體積會比以往的設計更大一些，更佔據裝置內部空間，但在對比使用體驗上的提升後，還是十分值得普及。 1:1 Sensor 傳感器供應鏈還未成熟，目前基本需要進行特殊定制，會在一定程度上導致裝置成本上漲。
AirPods Pro 傳加鏡頭「識睇周圍」！支援手勢識別、空間音訊、視覺智能仲唔加價？
爆料人 Kosutami 發文指，下一代 AirPods Pro「識睇周圍」，推測透過耳機內置紅外線感測器實現，帶來視覺智能（Visual Intelligence）、手勢控制及更強空間音訊體驗等可能性。而且佢表示「售價維持不變」，亦有說法指新品或成為 AirPods Pro 3 之上更高階嘅新系列。
中銀、DBS、恒生派電子利是，贏最多 $8,888 禮券，呢間更可以抽 999.9 金章！新婚派「雙封」秘訣、隨機搶利是全攻略｜電子利是 2026
2026 年馬年農曆新年將至，派電子利是已成為港人兼顧環保與賺取獎賞的首選。今年多間銀行和支付平台都推出不同電子利是推廣活動，無論你是想省下排隊換新鈔的時間、新婚要派雙封利是、還是想在群組玩搶利是，以下懶人包絕對不能錯過。
全家便利商店×「原神」合作活動將於2月10日起開催！推出原創設計咖啡杯及周邊等
全家便利商店宣布，將於全國全家便利商店約16,000家店鋪(沖繩縣除外)自2026年2月10日(二)起數量限定
中國新規禁用 Tesla 經典門把設計！2027 年全面實施，小米、Tesla 均受影響
電動車設計追求極簡化與科技感，由 Tesla 牽頭帶起的「隱藏式門把」設計，幾乎成為新能源車的標配。然而，這項設計近日在中國遭遇重大挑戰。中國工信部正式發布新規，要求所有乘用車必須配備「機械式」門把。這意味著現時許多依賴電子伸縮或感應彈出的隱藏式設計，若無備用機械開關，將無法在中國市場銷售。
罕見病肺動脈高壓治療新突破 | 新藥減死亡風險達84% 團體促新藥納入政府資助
肺動脈高壓是嚴重罕見疾病，患者每天過著缺氧的生活。據估計，2021年本港約有170名肺動脈高壓患者，此症可於短時間內迅速惡化，由輕微氣促進展至需要氧氣機、失去活動能力，甚至出現右心衰竭，部分患者需要進行肺移植，然而本港鮮有捐出屍肺的案例。肺動脈高壓患者達一半患者會在五年內死亡，香港罕見疾病聯盟（罕盟）代理會長賴家衞表示，罕盟過去一直支援肺動脈高壓患者，他們年齡分佈廣泛，以往接觸的會員由年輕到中老年都有，記錄上亦有患者已經離世。醫生指肺動脈高壓致命率高香港先天性及結構性心臟病學會理事會成員阮嘉駿醫生指出，肺動脈高壓至今成因仍然不明，患者的肺部血管變厚、變窄，導致心臟需更用力泵血到肺部，令血管壓力增加，因而對心臟造成巨大負擔。肺動脈高壓分為原發性（不明原因/基因突變）、繼發性（如先天性心臟病、紅斑性狼瘡、肝硬化、慢性肺病、肺栓塞）以及藥物濫用。「患者氣體交換不足，血氧含量降低，令患者出現疲勞、胸痛及呼吸困難等症狀，最終可導致右心衰竭，甚至肝、腎衰竭而死亡。由於病徵較易與其他疾病混淆而被忽略，所以大部份患者確診時已屬第三至四期。」香港先天性及結構性心臟病學會理事會成員阮嘉駿醫生患者活在缺氧中
東部戰區「海空雄鷹團」 多次與外機空中較量
【on.cc東網專訊】內地軍報周二（10日）披露，有「海空雄鷹團」稱號的解放軍東部戰區空軍航空兵某旅曾多次與外機空中較量。
附USB線的「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線 for PC」將於3月5日發售決定！
索尼互動娛樂宣布將於2026年3月5日(四)發售「DualSense 無線控制器 午夜黑 + USB 連接線