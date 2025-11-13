玩家是最大贏家！Xbox高層盛讚對手Steam新硬體：這才是未來

微軟近幾年將 Xbox 從一個遊戲主機品牌，發展為面向多平台的遊戲生態，更和 ROG 推出特製系統的遊戲掌機，甚至傳聞下一代 Xbox 主機將會採取混合模式，可以切換到 Windows 系統。然而讓人沒想到的是，遊戲公司 Valve 在今日（13）凌晨，一口氣公開了全新 3 大硬體，共有 VR、手把、遊戲主機，同樣要朝開放平台方向發展。對此，負責 Xbox 的微軟遊戲執行長 Phil Spencer，就特別轉發該消息，對 Valve 的開放策略表達了高度讚賞，認為這代表了遊戲產業的未來趨勢。

Steam 生態開始擴大。（圖源：Steam）

廣告 廣告

面對 Steam 宣布將在 2026 年推出新一代的「Steam Controller」與「Steam Machine」等硬體，身為競爭對手的 Xbox 卻大方獻上祝福。Phil Spencer 在個人 X（推特）上強調，一個開放的平台能讓玩家和開發者擁有更多元的選擇，不管是在 PC、遊戲主機還是掌上型裝置上，這種自由度正是 Xbox 長期以來所秉持的核心價值。

同時微軟作為 Steam 平台上最大的發行商之一，Spencer 表示微軟很樂見玩家能有更多管道玩到遊戲。而這種看起來再幫對手說話的立場，不少玩家也認為實際上反映了微軟的策略轉變，從過去封閉的主機生態系，轉向擁抱更廣闊的 PC 與多平台市場，透過將自家遊戲推向更多玩家，來實現更大的商業價值。畢竟只要 Steam 成功，同樣在 Steam 上架遊戲的微軟也能販售遊戲來賺錢。

當然也有些網友表示，Xbox 擁有比 Valve 更多的資源，但 Xbox 生態說要整合和開放已經很多年，速度卻沒有僅 300 多人的小公司 Valve 快，否則這機會本該是屬於微軟的。而從 Xbox 的 Game Pass 服務到 Steam 的開放平台的理念，甚至是索尼近幾年的多平台策略，都顯示了「以玩家為中心」的策略正逐漸成為市場的主流，預示著一個界線更模糊、選擇更多元的遊戲新時代即將到來。

緊貼最新科技資訊、網購優惠，追隨 Yahoo Tech 各大社交平台！

🎉📱 Tech Facebook：https://www.facebook.com/yahootechhk

🎉📱 Tech Instagram：https://www.instagram.com/yahootechhk/

🎉📱 Tech WhatsApp 社群：https://chat.whatsapp.com/Dg3fiiyYf3yG2mgts4Mii8

🎉📱 Tech WhatsApp 頻道：https://whatsapp.com/channel/0029Va91dmR545urVCpQwq2D

🎉📱 Tech Telegram 頻道：https://t.me/yahootechhk