曾令本來打算離婚嘅藝人艾威同太太陳美玲言歸於好嘅內地綜藝《再見愛人》 最近開拍新一季，內地有網民期待見到婚姻狀況有如霧裡看花嘅王浩信同陳自瑤參加，甚至話「他倆的婚姻狀況，可是TVB觀眾心裡最大的謎團之一」。不過陳自瑤已經否認有關傳聞。 唔上節目啫，受訪都可以透露端倪嘅。TVB娛樂新聞台日前報導新劇《玫瑰戰爭》開鏡，同時由主持人王鎮泉為陳自瑤同楊茜堯送上蛋糕慶生。片段中陳自瑤同楊茜堯互相送上生日祝福 － 楊茜堯聽到「繼續老公錫晒！」之後，似乎本來想回應陳自瑤「你都係」，但係突然「煞掣」，相信都有唔少弦外之音。睇見楊茜堯「衝口而出」，陳自瑤反而笑得好開心，仲大叫「剪咗佢！」……剪咗呢一part呀佢意思係。而企起兩側嘅陳豪同馬國明，就一直食住花生忍笑，但係馬明終於冇出現天然呆「馬明樣」喇，叻咗。有網民拎返當年陳自瑤同楊茜堯合演嘅《宮心計》劇情，話飛燕（陳自瑤）咁多年後都係跣咗金鈴（楊茜堯）一鑊，甚至有人話呢幕係近年TVB最好睇。 按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可即時換領限量新人禮，立即下載！
