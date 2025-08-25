玫瑰痤瘡｜面紅鼻腫影響外觀 30 歲以上女性多發 成因、治療方式一文詳解︱Yahoo

玫瑰痤瘡是一種由面部血管神經系統失調引起的皮膚病。

【Yahoo健康】香港夏天天氣炎熱潮濕，悶焗的環境正是皮膚問題的主因之一。除了暗瘡、濕疹等常見皮膚病外，有些久治難癒的病症，如玫瑰痤瘡，也令患者苦惱不已。這種皮膚病會導致臉部長期泛紅，甚至令鼻子變大變紅，嚴重影響外觀。到底玫瑰痤瘡的成因是甚麼？如何治療？《Yahoo 健康》為你一文詳解。

甚麼是玫瑰痤瘡？

玫瑰痤瘡是一種由面部血管神經系統失調引起的皮膚病，導致面部血管過度擴張及充血，形成紅斑與其他症狀。其成因涉及先天遺傳與後天環境因素，患者以 30 歲以上女性最常見，但男性及其他年齡層亦可能受影響。

進食辛辣食物會令病情惡化。

常見誘發因素

玫瑰痤瘡患者的皮膚往往比正常更敏感，以下情況都可能令病情惡化：

飲食：酒精、咖啡因飲品（茶、咖啡）、辛辣食物

外在環境：烈日曝曬、炎熱氣候

情緒壓力：精神緊張、情緒波動

護膚與化妝：使用新產品或含刺激成分的配方

其他：長期發炎（如異位性皮膚炎、接觸性皮炎）、長期使用類固醇藥膏

玫瑰痤瘡的四個階段病徵

典型玫瑰痤瘡的病情可分為四個階段：

間歇性潮紅：臉部（特別是兩頰和鼻子）出現反覆充血，伴隨灼熱或刺痛感 持續性紅斑：紅斑不再消退，近看可見面部微血管擴張 丘疹與膿皰：皮膚出現暗瘡般的膿頭，但沒有黑頭或白頭 皮膚增厚變形：長期充血令皮膚粗糙，鼻子變大變紅，俗稱「酒糟鼻」

持續性紅斑：紅斑不再消退，近看可見面部微血管擴張

玫瑰痤瘡 vs 暗瘡：如何分辨？

雖然玫瑰痤瘡和暗瘡表面相似，但其實有明顯差異：

－ 玫瑰痤瘡 暗瘡 常見患者 20 – 40歲女性 青春期男女 成因 血管擴張、環境及飲食誘因 毛孔閉塞、油脂分泌過多 病徵 紅斑、微血管擴張、膿頭 黑頭、白頭、暗瘡丘疹 治療 抗生素藥膏、A酸藥膏、激光/彩光治療 抗生素、A酸藥膏，嚴重時口服藥物 預防 避免曬太陽、避免酒精咖啡因及辛辣食物 控制油脂，避免高碳水及高脂食物

治療與護理方法：

治療玫瑰痤瘡可從生活習慣與藥物著手：

生活習慣：避免烈日曝曬、少飲酒和咖啡因、減少辛辣食物。護膚應以溫和、不含磨砂或過多添加劑的產品為主

藥物治療：醫生可處方抗炎藥膏（如 Metronidazole、Tacrolimus、Azelaic Acid 或含維他命A的藥膏）。嚴重患者或需口服抗生素（如四環素、紅霉素），療程約 3 至 4 個月，期間需定期驗血監察

激光／彩光治療：針對持續性紅斑與血管擴張，每月一次，多數病人在 2 至 4 個療程後有明顯改善。醫生會先評估患者適合程度及解釋風險

資料來源：養和醫院、盈健醫療