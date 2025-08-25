港大 AI 模型辨識精子受精能力
玫瑰痤瘡｜面紅鼻腫影響外觀 30 歲以上女性多發 成因、治療方式一文詳解︱Yahoo
【Yahoo健康】香港夏天天氣炎熱潮濕，悶焗的環境正是皮膚問題的主因之一。除了暗瘡、濕疹等常見皮膚病外，有些久治難癒的病症，如玫瑰痤瘡，也令患者苦惱不已。這種皮膚病會導致臉部長期泛紅，甚至令鼻子變大變紅，嚴重影響外觀。到底玫瑰痤瘡的成因是甚麼？如何治療？《Yahoo 健康》為你一文詳解。
甚麼是玫瑰痤瘡？
玫瑰痤瘡是一種由面部血管神經系統失調引起的皮膚病，導致面部血管過度擴張及充血，形成紅斑與其他症狀。其成因涉及先天遺傳與後天環境因素，患者以 30 歲以上女性最常見，但男性及其他年齡層亦可能受影響。
常見誘發因素
玫瑰痤瘡患者的皮膚往往比正常更敏感，以下情況都可能令病情惡化：
飲食：酒精、咖啡因飲品（茶、咖啡）、辛辣食物
外在環境：烈日曝曬、炎熱氣候
情緒壓力：精神緊張、情緒波動
護膚與化妝：使用新產品或含刺激成分的配方
其他：長期發炎（如異位性皮膚炎、接觸性皮炎）、長期使用類固醇藥膏
玫瑰痤瘡的四個階段病徵
典型玫瑰痤瘡的病情可分為四個階段：
間歇性潮紅：臉部（特別是兩頰和鼻子）出現反覆充血，伴隨灼熱或刺痛感
持續性紅斑：紅斑不再消退，近看可見面部微血管擴張
丘疹與膿皰：皮膚出現暗瘡般的膿頭，但沒有黑頭或白頭
皮膚增厚變形：長期充血令皮膚粗糙，鼻子變大變紅，俗稱「酒糟鼻」
玫瑰痤瘡 vs 暗瘡：如何分辨？
雖然玫瑰痤瘡和暗瘡表面相似，但其實有明顯差異：
－
玫瑰痤瘡
暗瘡
常見患者
20 – 40歲女性
青春期男女
成因
血管擴張、環境及飲食誘因
毛孔閉塞、油脂分泌過多
病徵
紅斑、微血管擴張、膿頭
黑頭、白頭、暗瘡丘疹
治療
抗生素藥膏、A酸藥膏、激光/彩光治療
抗生素、A酸藥膏，嚴重時口服藥物
預防
避免曬太陽、避免酒精咖啡因及辛辣食物
控制油脂，避免高碳水及高脂食物
治療與護理方法：
治療玫瑰痤瘡可從生活習慣與藥物著手：
生活習慣：避免烈日曝曬、少飲酒和咖啡因、減少辛辣食物。護膚應以溫和、不含磨砂或過多添加劑的產品為主
藥物治療：醫生可處方抗炎藥膏（如 Metronidazole、Tacrolimus、Azelaic Acid 或含維他命A的藥膏）。嚴重患者或需口服抗生素（如四環素、紅霉素），療程約 3 至 4 個月，期間需定期驗血監察
激光／彩光治療：針對持續性紅斑與血管擴張，每月一次，多數病人在 2 至 4 個療程後有明顯改善。醫生會先評估患者適合程度及解釋風險
資料來源：養和醫院、盈健醫療
其他人也在看
mandycat office：煩人車廂
有大聲睇片大聲傾電話嘅人、細路、女人墟嘅車廂，都必須立即逃離。 文地貓周邊產品：https://mandycat.com/shop/ facebook page：https://www.facebook.com/mandycats instagram：mandycats website：www.mandycat.comMandyCats文地貓 ・ 17 小時前
1天只睡2小時！26歲金娜妍「眼睛長皰疹」像熔岩在燒 醫：恐留永久疤痕
中職味全龍韓籍啦啦隊員金娜妍近日透過社群平台透露，因長期睡眠不足導致免疫力下降，竟罹患俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹，病灶還長在眼睛周圍，恐有留疤風險。她坦言平時常常一天只睡2小時，免疫力出狀況才導致生病，還硬撐著戴眼罩上場應援，敬業精神讓粉絲既心疼又擔憂。姊妹淘 ・ 21 小時前
美媒：川普擬派數千國民兵進駐芝加哥
（法新社華盛頓24日電） 美國媒體披露，美國總統川普的政府近幾週來一直在規劃部署國民兵於芝加哥，藉此擴大打擊犯罪和移民。在芝加哥部署國民兵的計畫，也將輔助美國移民暨海關執法局（ICE）擴大打擊無證移民的行動。法新社 ・ 1 天前
【KFC】肯！抵DEAL $50/6件雞（25/08-31/08）
KFC 8月尾推出新一輪「肯！抵DEAL」優惠，8月25日至8月31日期間，上午11點後$50就買到6件雞，全日供應仲有$1 汽水 (中)；以上兩個優惠仲可以賺取5倍yuu積分！YAHOO著數 ・ 1 天前
醫學奇蹟｜頸椎斷開身首幾乎分離，上海醫生奇蹟救回一命！醫生：哪怕只有一線生機，我們也願意嘗試
醫學奇蹟｜頸椎連接着腦部與整個身體，一旦嚴重受傷，性命隨時不保。近日上海有病人頸椎意外重傷，更斷開至幾乎身首分離，幸接受手術後奇蹟地逃過死神！ 編輯：YK@Medical Inspire │ 圖片來源：上海長征醫院、shutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 23 小時前
《大行》滙豐研究上調年底上證指數目標至4,000點 籲關注四大投資主題
滙豐研究發表研究報告指，充裕的境內流動性持續推動今波中國股市升浪，資金主要來源於存款遷移、基金發行及保險資金入市，建議投資者關注四大投資主題，分別為中國資金買入中國資產、人工智能、企業走出去及反內捲。 該行上調對A股市場2025年底的指數目標預測，預期仍有5%至7%的潛在升幅，上證指數今年底目標由3,700點上調至4,000點，滬深300指數目標由4,300點上調至4,600點，深證成指目標由11,500點上調至13,000點。 滙豐研究預期AI將繼續是市場關鍵投資主題，特別是AI基建板塊，預料可受惠於雲服務供應商資本開支上升週期及AI滲透率提升。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
「冬眠式戀愛」是什麼？Z世代流行的期間限定關係，過完情人節互相取暖後就Let Go
冬眠式戀愛快要醒來了！「回憶的半分鐘～那個冬天靜靜的相擁～」大家也有聽過雲浩影上年的大熱情歌嗎？近排歐美正在討論Gen Z流行的冬眠式戀愛，亦即冬日取暖完畢後，過了情人節就開始的分手潮。你正在經歷冬眠式戀愛嗎？快來看看這6個徵兆，如果正中紅心的話就是時候放手Let Go了～Yahoo Style HK ・ 21 小時前
屯門謀殺案男子伏屍橋底｜「星星人」炒至逾 1,450 元｜呂頌賢肺部細菌感染一度危殆｜8 月 25 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 8 月 25 日，星期一。明日大致多雲，有幾陣驟雨，早上最低約 28 度，日間部分時間有陽光，市區最高 32 度，新界再高一兩度，紫外線指數達 10，屬甚高水平，記得注意防曬。Yahoo 健康 ・ 13 小時前
特朗普怒轟 ABC、NBC 「假新聞」 不滿被唱衰：贊成當局撤銷牌照︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在社交平台 Truth Social 發文，猛烈抨擊美國廣播公司（ABC）及全國廣播公司（NBC），指兩間電視網絡「極度偏頗」，聲稱會支持聯邦傳播委員會（FCC）撤銷它們的牌照。特朗普表示，這些媒體對他 97% 的報道都是負面，形容是「民主黨的附屬機構」，並直言「他們如此偏頗、不誠實，已經是真正威脅我們的民主」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
法藥廠屈公病疫苗因副作用遭美國暫停許可
（法新社巴黎25日電） 法國藥廠Valneva今天表示，他們的屈公病疫苗Ixchiq遭到美國食品暨藥物管理局（FDA）暫停許可證，因為通報出現「嚴重不良事件」（serious adverse event，SAE）。Valneva表示，美國FDA在22日對Ixchiq發布即刻生效的暫停許可令，當中援引4起新增的嚴重副作用案例，其中3例發生在70至82歲患者身上。法新社 ・ 13 小時前
98歲老人頭上「長角」親手剪掉 大量出血命危急送院(有片)
上海一名98歲婆婆，因額頭長出一枚形似「犄角」的贅生物，3年來深受困擾，她在住院期間因不堪其擾，竟自行拿起剪刀將它剪掉。隨後傷口迅速腫脹，差點引發大出血，情況一度十分危急。 綜合《都市時報》、《羊城晚報》等內地媒體報道，事發後中心的值班醫師立即啟動緊急機制，並聯絡正在坐診的十院崇明分院普外科專家聶洪鵬趕到會診。經am730 ・ 19 小時前
荃灣兩男搭枱食早餐疑「䟴腳」爭執互襲 兩敗俱傷送院同被捕
荃灣發生打鬥案。 今日（25日）清晨5時05分，兩名互不相識的男子分別於荃灣兆和街34-36號一餐廳食早餐，二人「搭枱」，其間35歲姓方男食客疑因「 䟴腳」，引起同枱54歲姓冼男子不滿，雙方發生爭執，初時口角，繼而動武，姓冼男子隨手執起一隻叉襲擊對方，姓方男子被襲後走出餐廳，在自己的私家車內取出一支約3am730 ・ 1 天前
老鋪黃金又加價 店舖現人龍
距離上次加價6個月後，在內地有「黃金界愛馬仕」之稱的老鋪黃金（6181.HK），昨天再度上調價格。內媒報道，從老鋪黃金京東旗艦店及天貓旗艦店看到，大部分產品已經加價，1萬至3萬元（人民幣．下同）左右的熱門飾品，大約上調1000至3000元，主要產品加幅約5%至13%，部分店舖出現搶購長龍。信報財經新聞 ・ 8 小時前
杜琪峯北海道日職開球 日語向觀眾問好反應熱烈｜Yahoo
香港影壇傳奇杜琪峰昨日（24 日）獲邀出席日本職業棒球賽事，參與開球儀式。開球儀式通常由知名人士或退役名宿任嘉賓，身穿 22 號球衣的杜 Sir 以日語向現場觀眾打招呼，透露正計劃開拍新片，希望能在北海道的 ES CON FIELD 球場取景。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
何永賢稱濫用公屋獎首七個月有三人「得獎」 包括經營美甲及穴位按摩
【Now新聞台】房屋局局長何永賢表示，舉報濫用公屋獎自一月推出以來，已收到3500宗申請，其中有三人已獲發獎金。 房屋局局長何永賢：「剛剛七月份，我們派發第一批獎金，得獎人士只有3個，因為剛剛才開始。個案關於在家中做美甲，或利用家中進行穴位按摩服務，我們很多證據，很多環境證供去考慮，譬如他的家中已經變成店舖一樣，入到去就像有一個櫃位挑選指甲款式，放置在此有價錢標示。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
【網上熱話】 新加坡景點疑插隊被質問身分 女子反斥「沒有中國人，你媽算個屁」
新加坡名勝環球影城最近發生遊客排隊爭執事件，其間一名中國女子爆出一句：「沒有中國人，你媽算個屁。」片段被上載到社交平台，引發爭議。景點營辦商「聖淘沙名勝世界」其後發表聲明，表示期望所有遊客彼此體諒，並稱事件已圓滿解決。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
9 間持牌桌球館放寬至最少 8 歲入場｜滙豐再推定按首 5 年鎖息 2.73 厘｜鍾嘉欣自爆當年先表白倒追老公｜8 月 26 日・Yahoo 早報
康樂及文化事務署昨日（25 日）公布，接納 9 間持牌桌球館放寬《遊樂場所規例》下的入場限制。措施包括將最低入場年齡由 16 歲降至 8 歲，延長青少年可入場時間，以及容許穿着校服的人士進入桌球館。康文署強調，會繼續按《遊樂場所規例》執法，並適時檢討相關措施的成效。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
Millie Bobby Brown當媽媽了！當年的「Eleven」宣佈領養成為新手媽媽
當年《Stranger Things》中的光頭小女孩「Eleven」不經不覺也當媽了！今年21歲的Millie Bobby Brown與丈夫Jake Bongiovi 日前於網上無預警公佈他們剛成為了新手父母，於今個夏天領養了一個女嬰，正式成為一家三口之家。不少網友都感嘆，原來Millie也到了做媽媽的年紀，時間也過得太快了吧⋯⋯21歲的Millie Bobby Brown和23歲的Jake Bongiovi於2024年5月結婚，最近他們於Instagram上分享好消息，透露他們迎來他們的第一個孩子。Millie和Jake的於2021年相戀，當時這名搖滾傳奇Jon Bon Jovi的兒子，突然於Instagram上發佈了與Millie的自拍照。雖然他們最初強調只是朋友，但之後感情逐漸升級，最終他們於2024年5月在意大利的Villa Cetinale秘密結婚。他們之後於網上公開結婚照，同樣來自大家族的兩人，多次表示希望建立一個屬於自己的大家庭。Millie Bobby Brown更曾表示想仿效母親在21歲時就成為父母：「我媽媽在21歲時就生下了她的第一個孩子，而我爸爸當時19歲。這在我ELLE.com.hk ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
UNIQLO驚喜宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett成為品牌大使！網友示愛：將UNIQLO穿成了高訂的模樣
UNIQLO 邀來 Clare Waight Keller 擔任全球創意總監後，近日宣佈「奧斯卡影后」Cate Blanchett 擔任 UNIQLO 的品牌大使，同日發佈了首張形象照。網友直指「將 UNIQLO 穿成了高訂的模樣」，讓大家驚喜萬分！Yahoo Style HK ・ 1 天前