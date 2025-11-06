玻利維亞最高院推翻前總統艾尼茲政變判決 下令釋放

（法新社拉巴斯5日電） 玻利維亞最高法院今天推翻2022年對前右翼總統艾尼茲（Jeanine Anez）判處的10年監禁刑期，當時判決指控她策劃推翻前任總統莫拉萊斯（Evo Morales）的陰謀。

最高法院院長沙烏塞多（Romer Saucedo）向媒體表示，「針對她的判決…已被宣告無效」，並稱艾尼茲將於當天稍晚獲釋。

2019年莫拉萊斯因具爭議性第四任總統競選及選舉舞弊指控引發大規模抗議後逃出國外，曾任參議員的艾尼茲出任臨時總統。

莫拉萊斯是玻利維亞首位原住民總統，聲稱自己是軍方要求他下台後的政變受害者。然而，許多玻利維亞國內外人士認為這種說法毫無根據，因為軍方從未奪取政權。

莫拉萊斯的社會主義黨於2020年重新執政後，艾尼茲2021年遭到逮捕，並於隔年被判刑10年，罪名為「非法奪取總統職權」。

沙烏塞多指出，艾尼茲本應由專責審理議員職務犯罪的特別法庭審判，而非由刑事司法體系處理，並指出她的權利在過程中遭受侵犯。

58歲的艾尼茲尚未對獲釋決定發表公開聲明。

不過她昨天在社交平台X上發文表示：「我永遠不會後悔在國家需要我時挺身而出。」（編譯：徐睿承）