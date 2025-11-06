雙11優惠｜全球酒店優惠一覽！
玻利維亞最高院推翻前總統艾尼茲政變判決 下令釋放
（法新社拉巴斯5日電） 玻利維亞最高法院今天推翻2022年對前右翼總統艾尼茲（Jeanine Anez）判處的10年監禁刑期，當時判決指控她策劃推翻前任總統莫拉萊斯（Evo Morales）的陰謀。
最高法院院長沙烏塞多（Romer Saucedo）向媒體表示，「針對她的判決…已被宣告無效」，並稱艾尼茲將於當天稍晚獲釋。
2019年莫拉萊斯因具爭議性第四任總統競選及選舉舞弊指控引發大規模抗議後逃出國外，曾任參議員的艾尼茲出任臨時總統。
莫拉萊斯是玻利維亞首位原住民總統，聲稱自己是軍方要求他下台後的政變受害者。然而，許多玻利維亞國內外人士認為這種說法毫無根據，因為軍方從未奪取政權。
莫拉萊斯的社會主義黨於2020年重新執政後，艾尼茲2021年遭到逮捕，並於隔年被判刑10年，罪名為「非法奪取總統職權」。
沙烏塞多指出，艾尼茲本應由專責審理議員職務犯罪的特別法庭審判，而非由刑事司法體系處理，並指出她的權利在過程中遭受侵犯。
58歲的艾尼茲尚未對獲釋決定發表公開聲明。
不過她昨天在社交平台X上發文表示：「我永遠不會後悔在國家需要我時挺身而出。」（編譯：徐睿承）
大法官火力全開！川普關稅陷法律強震
美國最高法院周三 (5 日) 就川普政府對多國課徵高額關稅合法性展開審理，多名保守派與自由派大法官在庭審一開始即對政府論點提出密集追問，使川普核心貿易政策面臨重大法律挑戰。裁決時點尚未明朗，但結果可能牽動行政權限與美國未鉅亨網 ・ 13 小時前
墨西哥總統當街遭性騷擾 男子偷吻兼從後胸襲 保安反應慢捱轟｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】墨西哥總統辛鮑姆(Claudia Sheinbaum)本周二（4 日）在首都墨西哥城街頭「落區」與市民交流時，遭一名男子公然性騷擾，保安竟未有即時制止，引起公眾抨擊。涉案男子當晚被捕，辛鮑姆已提出控告，並指示其創立的婦女部對各州的刑法進行審視，全力推動性騷擾入罪。Yahoo新聞 ・ 22 分鐘前
美地方選舉民主黨連下四城！牛彈琴：特朗普的大麻煩來了
美國地方選舉結果周二 (4 日) 揭曉，民主黨在維吉尼亞州、新澤西州、紐約市長選舉及加州選區重劃中取得突破性勝利，共和黨遭遇全面潰敗。這場被視為 2026 期中選舉前哨戰的較量，不僅改寫了地方政治版圖，更令特朗普面臨執政以來最嚴峻的政治危機。鉅亨網 ・ 5 小時前
再有三中國學者涉嫌走私蛔蟲被控 各人曾改機票試圖迂迴出境
三名來自中國的研究學者被美國司法部檢控串謀走私生物材料進入美國，並向海關及邊境保衞局作出虛假聲稱。美國司法部長邦迪（Pamela Bondi）指出，以研究為名走私生物材料是嚴重罪行，威脅美國國家及農業安全，美國會保持警愓，防止外國人士利用美國的慷慨作奸犯科。Yahoo新聞 ・ 45 分鐘前
美國地方選舉民主黨大勝 傳媒：對特朗普的一場公投
被視為特朗普第二任期以來最大考驗的美國地方選舉，結果陸續揭曉，民主黨大勝。曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長，斯潘伯格（Abigail Spanberger）當選維珍尼亞州長，謝里爾（Mikie Sherrill）則拿下新澤西州州長席位。特朗普稱，共和黨失利是因為政府停擺，以及他本人不在選票上。有分析指，這次選舉結果反映選民不滿現狀，預示明年中期選舉甚至 2028 年的大選帶來的轉變；亦有意見認為，今次民主黨勝選州份本來就是「藍州」或「紫州」，民主黨需要在中期選舉中的「紅州」取勝方能奪回參議院，前路漫長。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
5人遭誘騙郊外搶劫及拍裸照等 3男女判囚22個月至9年半
5男女於2020年分別被人誘騙到元朗郊外後，遭4至5名男子施襲及搶劫，並遭拍下裸照、當眾自慰等。兩名涉案男匪徒早前承認搶劫、威脅促使非法性行為等14罪，今日(5日)於高等法院被判入獄9年半及5年8月，另外一名借出戶口收款的女子則判監1年10月。 被告陳逸衡(26歲)、建築工人梁俊華(26歲)及張毓嬋(27歲)。陳am730 ・ 20 小時前
牛頭角3歲女童報稱被班主任打 家人發現身上有瘀傷 據悉27歲女子涉虐兒被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】警方今（5 日）接報指一名3歲女童身上有瘀傷，疑被不恰當對待。女童被送往聯合醫院檢查，一名27歲幼稚園女職員涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
【專家分析】特朗普凌駕國會大機會被裁
【Now財經台】美國最高法院昨日(5日)就美國總統特朗普(Donald Trump)對全球多個國家徵收關稅的合法性展開辯論，聽證會上特朗普被質疑依據《1977年國際緊急經濟權力法》(IEEPA)每月徵收數百億美元關稅的做法，有甚麼預測？如果法院裁定不合法，需要償還天價關稅嗎？ 鴻鵠資產管理行政總裁陸庭龍指，仲裁核心內容關於特朗普動用了約50年前的法例，以美國總統的身份介入並徵收關稅，令美國市民為其承擔後果。然而根據美國憲法，只有美國國會有直接權力徵稅，因此未來法院判定特朗普凌駕及干涉國會權力的可能性頗大。Alan續指，由於許多對各國稅收的實質措施都未實行，因此他相信美國目前透過關稅僅收到逾千億美元，如果法院裁定政策不合法，美方將要償還各國稅收，預計到時候法律程序上會較混亂。now.com 財經 ・ 3 小時前
切尼的政治遺產 特朗普學到最多的是擴大總統權力
AP切尼在1970年代擔任白宮幕僚長，服務於傑拉德·福特總統。 迪克·切尼（Dick Cheney），這位於週二（11月4日）逝世的美國前副總統，在911恐怖襲擊之後大幅擴張了美國總統的權力。恐襲發生20多年後，特朗普正運用切尼建立的政治槓桿，作為推動其國家優先事項的強大工具——儘管兩人在共和黨的發展方向上曾有過激烈的衝突。 切尼在美國政府的資歷可追溯至尼克森（Richard Nixon）任內的白宮，他在國會權力走廊及多屆共和黨政府中累積了數十年的經驗，並逐步磨練出其關於總統權力的理論。 在喬治·W·布什（George W.BBC News 中文 ・ 21 小時前
JPEX風波 ｜林作被檢控 林母：兒子有律師團隊成員協助包括清洪 裕美不擔心：人生都無咩無經歷過
虛擬資產交易平台JPEX案今日（11月5日）有新發展，警方表示今日及較早時已落案起訴16人。案件將於明早（6日）在東區法院提堂。警方強調已掌握核心成員的身份及證據，會繼續調查，不排除會拘捕或檢控更多人。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
JPEX 風波｜消息：林作等 16 人涉串謀詐騙被控 警方今午 4 時記者會交代｜Yahoo
加密貨幣交易所 JPEX 前年 9 月遭證監會點名批評以不當手法經營，警方其後展開執法行動，先後拘捕過至少 28 人，包括林作、網紅陳怡等涉嫌「串謀詐騙」，多間加密貨幣找換店負責人被捕，藝人張智霖、莊思敏、風水玄學師陳定幫等曾協助調查。據了解，林作等 16 人被檢控，涉嫌串謀詐騙，警方今日（5日）下午 4 時召開記者會交代。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
美國民主黨人馬姆達尼當選紐約市長 世界金融中心迎來社會主義者掌舵
佐蘭·馬姆達尼贏得歷史性勝利當選紐約市第111任市長，這座全球金融中心城市將由這位公開的民主社會主義者執掌。Bloomberg ・ 1 天前
最高法院明審川普關稅案 民調：47%美國人視貿易逆差為緊急狀況
據《路透》周二 (4 日) 報導，最新民調顯示，約半數美國人認為美國與其他國家的巨額貿易逆差構成經濟緊急狀況。這項調查公布時機敏感，因為周三最高法院將審理美國總統川普援引緊急狀況法律、對多國課徵全面性關稅的合法性。鉅亨網 ・ 1 天前
黃明志涉謝侑芯猝死案 馬來西亞警改列「謀殺」調查 衛生部反駁「救護車遲到」說法
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日魂斷馬來西亞，同房的42歲大馬男歌手黃明志涉及毒品罪行被捕，其尿液檢測顯示對4種毒品呈陽性反應，而且當場出9顆搖頭丸。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
民主黨候選人Mamdani當選紐約市市長 擊敗紐約州前州長科莫及共和黨對手
美國《全國廣播公司》推算，獲民主黨提名的Zohran Mamdani將當選美國紐約市市長，擊敗紐約州前州長科莫(Andrew Cuomo)，以及共和黨候選人Curtis Sliwa。紐約市選舉委員會表示，是次市長選舉有逾200萬張選票，為1969年以來最高紀錄。 非洲烏干達裔的Mamdani將成為紐約市首位穆斯林市長，他提出凍結部分住宅房租、免費公共巴士及成立由市政府擁有的雜貨店。其政綱及政治立場引起紐約市富豪及商界反對。美國總統特朗普曾警告，一旦Mamdani當選，他將扣起對紐約市的聯邦撥款。特朗普周一(3日)要求支持者改投科莫，試圖阻止Mamdani當選。科莫2021年8月被指涉及多宗性騷擾事件，之後辭去紐約州州長一職。 據報道，Mamdani取得逾50%選票，科莫取得逾41%選票。(fc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
JPEX案｜警方落案起訴16人 包括KOL林作
虛擬資產交易平台JPEX涉及的大規模詐騙案爆發已近兩年，案件受害人超過千人，涉案金額高達16億港元。警方於周三...BossMind ・ 20 小時前
新加坡取消太子集團兩關聯家族辦公室稅務優惠
柬埔寨籍華裔商人陳志的太子集團(Prince Group)被指是大型「殺豬盤」電訊詐騙組織,新加坡當局已對陳志及其團夥展開調查,並停止向與太子集團有關聯的兩間家族辦公室提供稅務優惠。infocast ・ 6 小時前
美國高院三位保守派大法官質疑特朗普全球關稅政策合法性
【彭博】— 美國最高法院幾位主要大法官對特朗普對全球多國徵收關稅政策的合法性提出懷疑，最終裁決可能動搖特朗普標志性的經濟政策。Bloomberg ・ 8 小時前
黃明志捲謝侑芯命案失聯被通緝 深夜發文現身警署報到：我不會逃
台灣「護理系女神」謝侑芯上月22日於馬來西亞逝世，大馬警方今早（4日）宣布將案件改列「謀殺」調查，並將當時在場及藏有毒品的黃明志逮補協助調查。不過，據馬來西亞傳媒報道，黃明志處於失聯狀態，因此警方宣布將其列入通緝名單。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
沙田復康巴士捱撞 司機被捲車底不治 寶馬司機涉危駕等罪名被捕｜Yahoo
沙田今晨（4日）發生一宗奪命交通意外。一輛復康巴士停泊在圓洲角路香港聖公會張國亮伉儷安老服務大樓對開，該名司機在車尾處理尾板升降台時，一輛寶馬私家車懷疑收制不及將他撞倒。復康巴司機被捲入寶馬車底，昏迷送院搶救惜不治。警方拘捕涉事的私家車司機，涉嫌不小心駕駛、危險駕駛引致他人死亡等。Yahoo新聞 ・ 2 天前