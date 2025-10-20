玻利維亞選出親商中右翼總統 終結20年社會主義統治

（法新社拉巴斯19日電） 玻利維亞民眾今天選出一名支持商界的中右翼參議員擔任新總統，結束長達20年的社會主義統治，在此期間這個南美國家深陷經濟危機。

最高選舉法院（TSE）表示，在97%選票開出後，巴斯（Rodrigo Paz）得票率54.5%，右翼前臨時總統吉洛卡（Jorge "Tuto" Quiroga）得票率則為45.4%。 58歲的巴斯是前總統之子，他承諾推行「全民資本主義」經濟改革，包括權力下放、減稅與財政紀律，同時持續社會支出。

在美元與燃料短缺、年通膨超過20%的情況下，心力交瘁的選民在8月首輪選舉中拒絕支持前總統莫拉萊斯（Evo Morales）創立的走向社會主義運動（Movement Toward Socialism）。

玻利維亞正遭受數十年來最嚴重的經濟危機，加油站大排長龍的景象現已司空見慣。 56歲的家庭主婦裴納蘭達（Maria Eugenia Penaranda）說：「我們希望國家能有所改善。我們無法維持生計，人們受盡折磨，痛苦不堪。」

今天的選舉結束了一場經濟實驗，該實驗初期的興盛是靠莫拉萊斯將天然氣儲備國有化提供的資金所支撐的。

這波繁榮隨後轉為衰退，尤其在即將卸任的領導人阿爾斯（Luis Arce）執政下，出現燃料與外匯嚴重短缺。

歷屆政府對曾是經濟支柱的碳氫化合物產業投資不足。產量驟降，玻利維亞為了維持全民燃料補貼，幾乎耗盡美元儲備，甚至已沒有足夠資金來進口這些燃料。