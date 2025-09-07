打風｜天文台晚上 9 時 20 分改發八號烈風或暴風信號 至少維持至周一早上 11 時
珊瑚如何在沒有眼睛的情況下感知光線的研究結果
最新研究顯示，建造珊瑚礁的珊瑚具有一種獨特的機制，能夠利用環境中的氯離子在紫外線光和可見光之間切換其光敏感性。這一突破性發現為理解蛋白質工程和功能提供了全新的視角。來自大阪市立大學科學研究所的最新研究根本改變了科學界對於感光蛋白（opsins）如何運作的認識。一般來說，大多數動物的感光蛋白中，一種帶負電的氨基酸充當反離子，以使其能夠吸收可見光。然而，這項新的研究發現某些珊瑚的感光蛋白在此功能上依賴環境中的氯離子，這對於野生型的動物感光蛋白而言，是一個新穎的發現。
這一新機制揭示了儘管珊瑚缺乏眼睛，它們仍然能夠感知和回應光線，換句話說，這是它們如何適應環境的表現。理解這一點對於評估珊瑚如何應對氣候變化所帶來的威脅，尤其是海洋酸化（通常伴隨 pH 值變化）至關重要。最近發表在《ELife》的研究中，大阪的研究人員調查了珊瑚 Acropora tenuis 如何探測光線並對海洋環境的變化作出反應。雖然珊瑚沒有眼睛或大腦，但它們並不是盲目的。它們利用稱為感光蛋白的蛋白質——這也是人類視網膜中發現的感光蛋白家族成員——來檢測環境中的光線。然而，研究人員卻發現了一組新的感光蛋白。
這些 ASO-II 感光蛋白擁有獨特的性質，使得珊瑚與哺乳動物有所不同。通過突變實驗、光譜學以及高度精確的模擬，研究人員研究了這一新型光感知機制，特別是針對 Antho2a 感光蛋白的特性。與其他動物感光蛋白使用氨基酸不同，ASO-II 感光蛋白利用氯離子。根據新聞稿，這是科學家首次報導以這種方式使用無機離子的感光蛋白。研究的主要作者之一、Terakita 實驗室的博士後研究員坂井佑介表示：「我們發現氯離子對施夫鹼的穩定性較氨基酸弱，因此這些感光蛋白可以根據 pH 值在可見光敏感性和紫外線敏感性之間可逆切換。」
建造珊瑚礁的珊瑚能夠根據其環境的酸度在可見光與紫外線光之間切換其敏感性。在酸性條件下，它們的感光蛋白能檢測到可見光；而在鹼性條件下，則轉回對紫外線的敏感性。這種切換能力可能與珊瑚和藻類之間的關係緊密相關。因為生活在珊瑚細胞內的藻類在光合作用過程中改變內部 pH，這使得珊瑚的光敏感性能夠實時調整，從而保持這種共生關係的微妙平衡。
這一發現對生物技術的未來也帶來了希望。大阪市立大學科學研究所的教授、此次研究的主要作者之一小柳光雅表示：「Acropora tenuis 的 ASO-II 感光蛋白在光依賴的方式下能調節鈣離子，這提示它可能作為一種光遺傳學工具，並且其波長敏感性會隨 pH 的變化而改變。」這些珊瑚感光蛋白可以以光依賴的方式調節鈣離子，這表明它們可能被開發為光遺傳學工具，具備獨特的優勢：它們的波長敏感性本身隨著 pH 的變化而改變，這為生物學和醫學中的新型光控制形式開啟了新的大門。該研究已發表在《ELife》上。
推薦閱讀
其他人也在看
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
點心放題優惠｜尖沙咀凱悅酒店120分鐘點心放題買2送2！人均$264歎本地梅頭肉蜜汁叉燒/筍尖蝦餃皇/飛魚子燒賣
飲啖茶食個包，一家人聚在一起，就是最溫馨的時光。香港尖沙咀凱悅酒店的凱悅軒，是充滿20年代傳統氣氛，又不失現代藝術感的茶館，9月1日下午三點在KKday推出120分鐘點心放題買二送二優惠，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，人均只需$264，即可一家四口細嘗一系列經典招牌菜，共20多款精緻點心、小食、甜點，包括蜜汁叉燒、鮮蟲草花雞絲涼拌粉皮、一口爽、八味豆腐、筍尖蝦餃皇、飛魚子燒賣、香滑麻蓉包等，隨意任點任食！Yahoo Food ・ 21 小時前
工商鋪點評｜聖安娜賣兩餸飯的啟示：市場創新求變｜江靜明
近日聖安娜餅屋在太子新店推出韓式兩餸飯，原價$68、開張優惠$50，附湯兼設堂食，引起市場熱議。從西餅蛋糕到兩...BossMind ・ 1 天前
張致恒踏實做搬運工現轉機 與妻兒一家團聚 新屋環境曝光
近年多次因欠租而被逼遷的Boy'z成員前英皇歌手張致恒（Steven），早前又再被業主趕走，而太太區燕雯（雯雯）更曾與4名兒子入住庇護中心...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
長實賣樓$50坐熱氣球升空！回顧香港135年「氣球經濟」興衰
香港熱氣球歷史可追溯至135年前，從跑馬地表演到地產宣傳再到今日「盛事經濟」，見證過輝煌及現今的變化。Yahoo 地產 ・ 1 天前
日本首相石破茂7日18時將舉行緊急記者會！「不願黨內分裂」宣布請辭
日本首相兼自民黨總裁石破茂表明將辭職，原因是不願造成黨內分裂。自民黨可能提前舉行總裁選舉，新的首相人選成焦點。鉅亨網 ・ 11 小時前
中國央行連續第10個月增持黃金以推動儲備資產多元化
【彭博】— 中國央行於8月連續第10個月增持黃金，以繼續推動其美元為主的儲備資產多元化配置。Bloomberg ・ 17 小時前
大行科工祖師爺Brompton 一年只賺4,602英鎊！
中國摺疊單車Dahon生產商大行科工招股，超購倍數6,688倍，成新一代超購王。Dahon摺疊單車的設計，望落很容易會想起英國摺疊單車老祖宗Brompton。原來Brompton經營正陷入困境，一年利潤竟然唔夠買一架自家出品單車。Yahoo 地產 ・ 1 天前
紐約時報：特朗普自以為關稅有效 在貿易上引領 結果卻「無人跟隨」
《紐約時報》指出，特朗普推行高關稅政策意圖重塑全球貿易秩序，但各國未跟隨美國加稅，反而加強非美貿易合作。耶魯大學分析顯示，美國消費者將承擔主要成本，製造業受影響，全球貿易秩序面臨挑戰。鉅亨網 ・ 1 天前
阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳
喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！Yahoo Food ・ 1 天前
鴻福堂優惠券突發低至17折優惠！最平$8.25入手燒賣/涼茶/自家湯/健康餐
香港人出名繁忙，不少打工仔都無空閒時間去煲湯及煲涼茶，而坊間一些現成的即飲湯包就成為各位都市的人恩物！9月4日晚上9點，鴻福堂在Klook推出電子兌換券低至52折優惠，當中不少套票都有平，包括燒賣折後最平每張只需$8.25即可入手，非常划算！而自家湯電子禮券有55折、自家涼茶電子兌換券55折優惠。此外，最近大熱的健康餐原價$60，今次17折後低至$10即可搶到！禮券的使用期去到10月31日，趁平買定幾套慢慢食都得！Yahoo Food ・ 21 小時前
諾貝爾經濟學獎得主：美國財政將比預期更糟 企業避稅如地心引力般必然
據《CNBC》周五 (5 日) 報導，2001 年諾貝爾經濟學獎得主、美國經濟學家史提格里茲 (Joseph Stiglitz) 警告，債券市場可能尚未完全反映美國財政挑戰。鉅亨網 ・ 2 天前
周冬雨5年內4度任國際影展評委 未出發先啟動了優閒Mode
【on.cc東網專訊】「三金影后」周冬雨近年主演電影之票房及口碑麻麻，不過，她在國際影展之地位，依然相當穩固，昨日（5日）更獲聖塞巴斯蒂安國際節主競賽單元邀請任評委，成為本屆評委名單中唯一的中國演員。這亦是她繼2021年上海國際電影節、2023年北京國際電影節、東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
中國調查原證監會主席易會滿 因涉嫌嚴重違紀違法
中國正在對曾擔任證監會主席的易會滿開展調查。他在一年多前突然被免去該職務。Bloomberg ・ 1 天前
自助餐買一送一優惠｜富麗敦海洋公園酒店自助餐 人均$239起歎每日鮮採香料製烤肉/招牌海南雞飯/香煎智利鱸魚
富麗敦海洋公園酒店的星耀廳，可俯瞰南中國海的舒適環境，絕對是城中靚景餐廳之一！9月更帶來兩大高性價比美味選擇：「海洋農莊香草烤爐盛饌自助餐」是一場農莊到餐桌的風味旅行，鮮採迷迭香、鳥眼辣椒等，帶來精彩烤肉；半自助午餐則帶來輪換的特色主菜，招牌海南雞飯、香煎智利鱸魚等都值得一一細嘗！現在於Klook推出快閃買一送一，折算後人均最低僅需$239起，就可在美景中，享受連場豐盛又滿足的飲食之旅。Yahoo Food ・ 1 天前
【惠康】100款新鮮食品、糧油雜貨 鎖定低價低至6折（即日起至31/10）
惠康推出「係堅價」 保證，嚴選100款新鮮食品及生活必需品，包括新鮮蔬菜肉類、麵包、雞蛋、牛奶等及乾貨，低至6折；更推出增量不加價系列，以相同或更低價錢買到更多份量！YAHOO著數 ・ 1 天前
最後一天優惠合集！一田限時$1換日本函館竹田蟹膏、AEON百邦迷你條裝系列零食$20/3件（每日更新）
Yahoo著數專員每日為大家提供不同優惠資訊，有時商戶優惠期非常長，不知不覺來到優惠期最後一天，作為精明的消費者，當然不能錯過任何折扣優惠！Yahoo著數專員每日為大家整合商戶優惠，一文睇清最後一日優惠，記住Bookmark這篇文章，每天望望最後一天優惠抵買推介，不要錯過平價入手機會！YAHOO著數 ・ 2 天前
特朗普宣布哈塞特、沃什和沃勒躋身聯儲會主席決賽圈
【彭博】— 美國總統特朗普說，他視白宮國家經濟委員會主任凱文·哈塞特、聯儲會理事克里斯托弗·沃勒以及前理事凱文·沃什為取代傑羅姆·鮑威爾執掌央行的最終人選。Bloomberg ・ 1 天前