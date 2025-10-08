珍古德生前遺願曝光 想把川普、習近平與蒲亭送上太空

（法新社華盛頓8日電） 英國靈長類學家珍古德上週辭世，享壽91歲。根據串流平台Netflix節目片段，珍古德生前受訪時指出，她想把不喜歡的人送上太空，包括美國總統川普、中國國家主席習近平及俄羅斯總統蒲亭等人。

法新社報導，珍古德（Jane Goodall）生前接受Netflix節目「最後一席話」（Famous Last Words，暫譯）訪問的片段近日在網路瘋傳，累積數千萬人次觀看，並引發熱烈討論與兩極反應，甚至有人懷疑影片是否經由人工智慧（AI）生成。

影片中，節目主持人佛查克（Brad Falchuk）問珍古德：「妳有不喜歡的人嗎？」珍古德回應說：「當然，有一些人我並不喜歡，我希望能把他們放上馬斯克（Elon Musk）的太空船…。」

珍古德接著說，馬斯克將是那艘太空船的「主人」，而且「你可以想像我會安排哪些人上去」。

她指出：「除了馬斯克，還會有川普，以及一些真正的川普支持者，然後我還會讓蒲亭（Vladimir Putin）上船，我也會讓習近平主席也一起去，當然我還會將尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和他的極右翼政府放上去。把他們通通送上太空。」

Netflix表示，珍古德是在今年3月錄製這段訪談，並約定要在她過世後才公開播出。