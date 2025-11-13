珍古德辭世紀念 各界代表華府獻上敬意

（法新社華盛頓12日電） 包括美國演員李奧納多狄卡皮歐以及原住民族社群代表在內的環境保育人士，今天齊聚美國首都華府，向備受推崇的靈長類動物學家珍古德致上衷心的敬意。

珍古德（Jane Goodall）10月辭世，享壽91歲。她生前顛覆了黑猩猩研究方式，在數十年的職業生涯中，成為全球最受敬重的野生動物保育人士之一。

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）在華盛頓國家大教堂（Washington National Cathedral）舉行的儀式中說：「願我們都能夠繼承（珍古德）那份堅定的信念，相信自己能做得更好、必須做得更好，並有責任守護這個我們共享的美麗自然世界，以此向她致敬。」

他談及這位故友時說，珍古德對於人類的「貪婪和無止盡的消耗」向來直言不諱、毫不掩飾。

他說：「但在這份坦率誠實之下，是一種堅定不移的信念：每一個聲音都很重要、我們與萬物息息相關，且每個人都能帶來改變。」

珍古德生於英國，今年10月在巡迴演說期間於美國加州洛杉磯（Los Angeles）過世。她的家屬、親友以及核心圈人士今天都出席這場紀念儀式。

她的孫子范維克（Merlin van Lawick）在致詞中表示：「她時刻提醒我們，生命充滿奇蹟，是一幅彼此交織、多元生靈組成的美麗織錦。」

「我們承諾，將延續您的光芒。」