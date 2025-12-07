精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
珍惜生命｜內地男機場離境層直墮的士站 送院搶救不治
赤鱲角香港國際機場有人從高處墮下。警方昨晚約7時接獲機管局職員報案稱，發現一名男子倒臥在暢興路近的士站對開，懷疑他從高處墮下。救援人員接報到場，把昏迷的23歲陳姓內地男子送往北大嶼山醫院搶救，惜最終返魂乏術。
警方經初步調查，相信陳男在暢達路馬路邊墮下，另在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，持雙程證來港的死者有情緒病紀錄。
▼珍惜生命你要知▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-內地男機場離境層直墮的士站-送院搶救不治/625658?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
