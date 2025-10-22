不斷更新｜累計 23 名議員宣布棄選立法會
珍惜生命｜北角賓館43歲男子燒炭 職員揭發惜太遲
今日(22日)中午12時11分，北角七姊妹道25至31號一賓館的職員報案，指懷疑一名男租客在房間暈倒。救援人員接報到場，發現43歲姓鄭事主倒臥在房間的床上，旁邊有一盆燒過的炭。事主現場被證實死亡。警員於現場沒有檢獲遺書，事主死因有待驗屍後確定，案件列作自殺。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-北角賓館43歲男子燒炭-職員揭發惜太遲/611034?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
南韓女打火機加噴劑殺曱甴 意外引發火災 華籍鄰居墮樓喪生｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓京畿道烏山市一棟建築周一（20）凌晨約 5 時發生火警，一名住在二樓的 20 多歲女子用火機及噴劑嘗試殺死曱甴，意外引致火警，導致住在五樓的一家三口被濃煙所困，其中父親及兩個月大嬰兒由外牆往鄰近大廈逃生，惟一名中國籍30多歲女子不幸墮樓，送院身亡。Yahoo新聞 ・ 1 天前
內地提子扮日本產出售 油麻地水果批發零售商判罰3.6萬元
一間水果批發及零售商因供應和管有一款附虛假產地的提子，違反《商品說明條例》，今日(22日)在九龍城裁判法院被裁定罪名成立，被判處罰款3.6萬元，涉案的97箱提子亦被充公。 香港海關早前接獲舉報，指有一款懷疑附虛假商品說明的提子於市面上出售，其包裝上的產地說明指產品於日本出產，惟該款提子懷疑產自中國內地。經調查後，am730 ・ 20 小時前
馬記永在港設首家境外店 投資署：藉香港邁向國際市場
投資推廣署今日（22日）公布，內地的蘭州牛肉麵馬記永在香港開設的分店正式開幕，藉香港邁向國際市場。投資署助理署長劉智元表示，歡迎馬記永選擇在香港開設首家境外店，香港是內地企業「走出去」的最佳跳板，相信馬記永能透過香港邁向國際市場。 馬記永屬於上海花橋餐飲管理有限公司旗下，該公司香港市場副總經理兼港澳及東南亞開發總am730 ・ 21 小時前
佐敦谷游泳池男子遇溺 送院不治
【on.cc東網專訊】牛頭角有人遇溺。今晨(22日)9時43分，佐敦谷游泳池一名姓吳(82歲)男泳客在游泳時懷疑遇溺，由救生員將其救起。事主獲救時昏迷，送救護車往聯合醫院搶救，惜證實不治，事主死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
羅浮宮珍寶失竊 否認求助以色列情報公司協助調查
（法新社巴黎20日電） 羅浮宮博物館今天否認曾聯繫1家以色列情報公司，協助調查近日在館內發生的珠寶失竊案。總部位於特拉維夫的CGI集團告訴法新社，羅浮宮因CGI集團2019年成功協助德國1間博物館追回失竊文物，因而向他們尋求協助。法新社 ・ 1 天前
羅浮宮竊案 法國檢察官稱財損估達8800萬歐元
（法新社巴黎21日電） 法國羅浮宮博物館（Louvre Museum）19日遭賊竊闖入並偷走多件珠寶館藏，一名巴黎檢察官今天表示，這起膽大包天的竊案造成財損估達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元）。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）告訴法國RTL廣播電台說，羅浮宮博物館館長預估的財損是這個數目，不過，如果竊賊「起歹念想熔化珠寶」銷贓，變現金額將會低於該數目。法新社 ・ 1 天前
蒙眼綁手著尿片 以色列交回巴人遺體揭恐怖虐待
以巴停火，並不代表悲劇的終結。隨着雙方互相交還人質或戰俘，包括已經遇害者的遺體，不人道的故事持續公諸於世。英國《衞報》報道，以色列交還至加沙的巴勒斯坦人遺體當中，最少有 135 具殘缺不全。他們生前被囚禁於聲名狼藉的 Sde Teiman 覊留中心，被關押在籠內、蒙住雙眼、鎖上手銬，甚或穿著尿片束縛在床上。Yahoo新聞 ・ 1 天前
從法博物館盜6公斤金塊 華女圖赴上海被捕
【on.cc東網專訊】法國羅浮宮等博物館近兩個月內發生至少三宗盜竊案，有珠寶金塊、中國瓷器等文物失竊。其中法國國家自然歷史博物館早前遭盜走多塊原生金金塊，當地檢方周二（21日）公布，一名中國女子涉嫌參與組織團夥，上月從該館盜走6塊重近6公斤的金塊，價值約150萬on.cc 東網 ・ 1 天前
內地女子涉以泰國大學假學歷申請優才計劃 准保釋12月再訊
39 歲持雙程證女子涉安排使用泰國一間大學的畢業證書，透過中介申請「優才計劃」來港，被控「安排使用虛假文書」罪，案件周二（21 日）在沙田裁判法院首提堂。法庭線 ・ 1 天前
男子駕車撞警車輾警員腳逃遁 前女友圖協助銷毀指紋罪成
大埔科研路3年前發生交通意外，一名男子駕駛私家車時拒絕配合警方截查，開車撞向警車後，再輾過警員腳部逃遁。其前女友翌日企圖協助銷毀車上指紋，並取走個人物品。她早前被裁定串謀意圖妨礙司法公正罪成，辯方今日(22日)在區域法院求情指因性格軟弱無私而受前男友影響犯案，法官批評被告在審訊中宣誓下作假證供，全無悔意。案件押後至12am730 ・ 21 小時前
啟德地盤工人高處墮下 清醒送院
【on.cc東網專訊】今晨(22日)11時20分，啟德承豐里一建築地盤，一名年約30至40歲男工人，疑工作期間由高處墮下，幸他仍然清醒，救護員接報到場，將事主送院救治。on.cc 東網 ・ 1 天前
洗米華案｜周焯華太陽城集團「大本營」遭澳門法院拍賣 16物業底價逾1.1億澳門元
目前正在服刑的太陽城集團創辦人周焯華(綽號「洗米華」)，旗下一批物業資產遭到澳門法院拍賣。根據澳門法院網站的司法變賣拍賣表資料顯示，周焯華持有的16間，總值約1.17億澳門元的太陽城集團「大本營」皇朝中土大廈12樓的單位，以密封標書方式被執行司法變賣，變賣底價由430.5萬至1,049萬元澳門元不等。am730 ・ 20 小時前
涉聘黑工表演蒙古舞 觀塘酒樓及公司董事不認罪 12月審
今年 7 月網上流傳觀塘恒生大酒樓安排 6 人表演蒙古舞，入境處同月「放蛇」揭發 6 名內蒙古表演者皆以訪客身分赴港，按例只准逗留一周及禁止工作。被指聘用 6 人的酒樓所屬公司及 54 歲董事，各被控 6 項「僱用黑工」相關控罪。法庭線 ・ 1 天前
建造業總工會決議15項工種今年凍薪 稱私人工程量減令市道差所致
【Now新聞台】建造業總工會決議業界大部分工種今年凍薪。 工會9至10月向會員進行問卷調查，與業界持份者商討後，決議業界16個工種中，只有挖掘機工人今年度加薪3.2%，其餘工種都凍薪，包括紮鐵、混凝土、搭棚工人等。總工會副理事長趙建強指，凍薪是因私人工程量減少，令市道不佳引致。建造業總工會副理事長趙建強：「我們過去十幾二十年加薪都是這樣，市道好就可以加，市道不好，老闆報價都低了。現時工人太多，但私人工程不動工，所以這不是惡性循環，只不過(工程)不動工沒辦法。」#要聞now.com 影音新聞 ・ 19 小時前
菲發現疑似中國火箭殘骸 退將遭煽動似華手法
【on.cc東網專訊】菲律賓海軍周日（19日）在西南部海域發現疑似中國火箭殘骸，強調將堅定保護海事安全與捍衞國家主權。菲軍周二（21日）另透露，有不明人士和團體利用假消息分化該國武裝部隊和退將，稱手法與中國的假消息行動一樣。on.cc 東網 ・ 1 天前
旺角商住大廈業主不遵從僭建清拆令 被判罰款逾9萬元
【on.cc東網專訊】一名業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令， 昨日（22日）在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共98,315元，當中90,315元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 2 小時前
海洋公園全年蝕2.75億 水上樂園「未止血」 大熊貓帶挈收入訪客多一成
海洋公園今日向立法會提交截至今年6月底的2024/25年度業績，受惠於整體訪港旅客人次持續上升及大熊貓熱潮，海洋公園連同水上樂園入場人次和收入連續4年上升，總收入按年增長9%至約12.88億元，總入場人次由314萬上升至346萬，按年增加10%，計及政府本年度向公園提供2.8億元的保育及教育補助，年度錄得經營盈餘(EBam730 ・ 1 天前
酒精搓手液｜酒精搓手液抗疫功臣變「致癌毒物」？歐盟擬列乙醇為致癌危險物質
撰文：Medical Inspire｜圖片來源：shutterstock、Medical Inspire製圖Medical Inspire 醫．思維 ・ 21 小時前
Amazon優惠｜AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合
AirTag 目前在 Amazon 回到歷史低價，四隻裝只要 US$65 便可入手。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
薩爾科齊入獄服刑 5 年 精心安排離家場面 兒子呼籲支持者住所外聲援︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）今日（21 日）已於巴黎入獄，開始服 5 年刑期。他早前被法院裁定涉及刑事共謀罪名成立，指他在 2007 年競選總統期間，從已故利比亞領袖卡達菲政權獲取非法資金，令薩爾科齊成為首位入獄的法國戰後領袖，也是歐盟國家中首位入獄的前元首。Yahoo新聞 ・ 1 天前