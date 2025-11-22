珍惜生命｜在囚人士試圖點燃物品自焚 被送院治理

【Now新聞台】AI聊天機械人「港話通」正進行公開測試，本台日前試問幾條香港問題，答案都不準確。負責人郭毅可指，對9成答案感到滿意，強調港話通側重於回答日常生活相關問題，而不是複雜時政問題。 本台測試過的問題，港話通負責人郭毅可再試時，答案已修正；郭毅可再試一條，用了40幾秒回答。本身是科大首席副校長及中國工程院院士的郭毅可指，港話通由內部測試起計累積了約6萬名用戶，現時每日錄得約7千至1萬次對話，對於本台的測試每條問題都答得不準確，他指港話通側重於解答類似他所提出的日常生活問題，而不是俄烏戰爭等複雜時事問題。港話通全維服務有限公司董事郭毅可：「測試版不叫推出，與國際上的模型作比較，我們不覺得我們在回答香港問題時比它弱。我覺得90%以上的答案，我還是滿意的，但是因為我是問的日常問題，當然你們測試時問的問題是盡量要讓系統出錯的問題，所以你們發現錯的問題，我是很開心的，因為這些是很難的問題，對吧？一般的問題你也不問，或問了你也不會覺得有甚麼了不起，有的問題是很難，這些問題我覺得很好，越難的問題越能體現系統，他要要求他的，所以我們會不斷改變、改進。」郭毅可指，免費使用的港話通靠捐贈營運，目的是希望香港有自己專屬的AI聊天機械人，與政府期望一樣。郭毅可：「我們跟政府沒甚麼分工，生成式人工智能研發中心是政府資助的，是其研究機構，研究機構做了大模型，我們這公司就按大模型做了港話通給予市民使用，關係就是這樣，希望今年(內)能達到較穩定。」郭毅可指，市民用港話通時要有AI素養，不能盡信答案，呼籲發現出錯時積極在港話通反映，協助團隊改正，令它訓練得更好。#要聞

now.com 影音新聞 ・ 6 小時前