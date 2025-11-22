張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
珍惜生命｜在囚人士試圖點燃物品自焚 被送院治理
一名還押在囚男子於囚室內試圖點燃物品自焚，被懲教人員制止。該名還押在囚人士當時清醒，被送到公立醫院救治。
男子軀幹及雙腳燒傷
今日凌晨5時19分，懲教人員發現一名24歲、於2023年10月因販運危險藥物罪被還押的男子，於囚室內試圖點燃物品自焚，立即召喚支援人員到場將火撲滅，並為男子急救，男子軀幹及雙腳燒傷。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-在囚人士試圖點燃物品自焚-被送院治理/621187?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
「港話通」負責人郭毅可稱其滿意表現 不覺得答香港問題弱(鄔卓然報道)
【Now新聞台】AI聊天機械人「港話通」正進行公開測試，本台日前試問幾條香港問題，答案都不準確。負責人郭毅可指，對9成答案感到滿意，強調港話通側重於回答日常生活相關問題，而不是複雜時政問題。 本台測試過的問題，港話通負責人郭毅可再試時，答案已修正；郭毅可再試一條，用了40幾秒回答。本身是科大首席副校長及中國工程院院士的郭毅可指，港話通由內部測試起計累積了約6萬名用戶，現時每日錄得約7千至1萬次對話，對於本台的測試每條問題都答得不準確，他指港話通側重於解答類似他所提出的日常生活問題，而不是俄烏戰爭等複雜時事問題。港話通全維服務有限公司董事郭毅可：「測試版不叫推出，與國際上的模型作比較，我們不覺得我們在回答香港問題時比它弱。我覺得90%以上的答案，我還是滿意的，但是因為我是問的日常問題，當然你們測試時問的問題是盡量要讓系統出錯的問題，所以你們發現錯的問題，我是很開心的，因為這些是很難的問題，對吧？一般的問題你也不問，或問了你也不會覺得有甚麼了不起，有的問題是很難，這些問題我覺得很好，越難的問題越能體現系統，他要要求他的，所以我們會不斷改變、改進。」郭毅可指，免費使用的港話通靠捐贈營運，目的是希望香港有自己專屬的AI聊天機械人，與政府期望一樣。郭毅可：「我們跟政府沒甚麼分工，生成式人工智能研發中心是政府資助的，是其研究機構，研究機構做了大模型，我們這公司就按大模型做了港話通給予市民使用，關係就是這樣，希望今年(內)能達到較穩定。」郭毅可指，市民用港話通時要有AI素養，不能盡信答案，呼籲發現出錯時積極在港話通反映，協助團隊改正，令它訓練得更好。#要聞now.com 影音新聞 ・ 6 小時前
西營盤有學校遇竊 警方拘一疑犯
【Now新聞台】西營盤有學校懷疑被爆竊，警方拘捕一人。 檢獲的證物包括螺絲批、運動鞋及衣服等。警方指，周四接報，一間位於西營盤的學校有窗戶被破壞，懷疑遭到爆竊，翻查學校閉路電視後，發現有男子於周三晚上經窗戶爬入學校，在校內徘徊懷疑企圖盜竊。警方經調查後，周五在彩虹以入屋犯法罪，拘捕一名報稱裝修工人的41歲男子，警方指案件仍在調查，包括調查涉案男子是否涉及其他案件，而涉事學校經點算後沒有發現有任何財物損失。#要聞now.com 新聞 ・ 23 小時前
中年男港鐵站內跌倒 頭傷清醒送院
【on.cc東網專訊】今日(23日)早上11時14分，一名中年男子於港鐵尖沙咀站內，意外跌倒頭部受傷流血。職員見狀報案求助，救護車接報到場將清醒事主送院治理，人員經初步調查相信，事件沒有可疑列「受傷人發現」處理。on.cc 東網 ・ 2 小時前
慈善團體連續27年收神秘捐款 累計近1800萬人民幣
【on.cc東網專訊】浙江省寧波市慈善總會周四（20日）收到110萬元（人民幣，下同，約121萬港元）捐款，捐款人署名「其其」。據知，自1999年起，該身份不明的捐款人每年都向總會捐款，今年已是第27年，累計金額高達1,796萬元（約1,980萬港元）。on.cc 東網 ・ 1 天前
西貢男工人被困污水井獲救昏迷送院
【Now新聞台】西貢有工人被困污水井，獲救昏迷送院。 警員封鎖現場調查。上午十時許，警方接報一名40多歲男工人，被發現暈倒在西貢響鐘路一個污水井內，消防員接報到場將傷者救出，昏迷送往將軍澳醫院搶救，勞工處正調查事件。工業傷亡權益會指，該名男工人與工友為石屎牆鑽洞期間衣物被鑽機攪住，導致頸部受傷，目前已脫離危險期。現場為渠務署新建的污水廠地盤，渠務署於社交平台指，最近完成了上蓋結構工程，根據風險評估，事發地點並非密閉空間。#要聞now.com 新聞 ・ 22 小時前
教育局為確保安全 取消下月師生團赴日交流
【Now新聞台】近期中日關係緊張下，教育局證實香港師生代表團將會退出下月舉辦的21世紀東亞青少年大交流計劃。 參加相關計劃的香港代表團包括16名中學生及2名教師，原定下月7日至13日赴日。教育局稱，鑑於中國公民在日本發生遇襲事件趨勢漸增，為確保師生安全，經審慎考慮後決定退出今年計劃。對於日本鳥取縣知事表示當地有學校師生原定下月中到香港一間學校交流，獲相關香港學校通知希望取消活動，教育局回應稱不評論個別個案，學校進行對外交流活動時，可因應不同情況自行對活動安排作出適當調整。#要聞now.com 影音新聞 ・ 21 小時前
港足主帥韋斯活據報提早離任 領軍 20 場勝率約五成 曾被羅淑佩促「認真反思」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】港足周二（18 日）在亞洲盃外圍賽主場不敵新加坡，痛失決賽周資格。事隔三日，據多間傳媒弔引述消息指，港足主教練韋斯活（Ashley Westwood）將會提早離任，結束僅約 15 個月的領軍生涯。據報香港足球總會與韋斯活已達成共識，預計將於今日（21 日）正式公布消息 。Yahoo新聞 ・ 1 天前
彩雲邨單位起火 射水撲熄起因待查
【on.cc東網專訊】黃大仙發生火警。今午(23日)12時08分，彩雲(二)邨啟輝樓一單位起火冒出大量濃煙，多名居民報案求助。消防接報到場派出一隊煙帽隊開動一條喉灌救，同時搜救隊協助救援，多名居民自行疏散到安全地方暫避，火勢迅速被撲熄，事件中無人受傷，起火單位外on.cc 東網 ・ 2 小時前
香港攝影記者協會辦 35 周年回顧展 浸大場地需緊急維修 展出僅 4 日被迫取消︱Yahoo
香港攝影記者協會周五（21 日）宣布，原定在浸會大學視覺藝術大樓顧明均展覽廳舉行的《在場——香港攝影記者協會 35 周年回顧展》取消。協會表示，周五傍晚接獲校方通知，指展覽廳需要緊急維修，場地無法繼續借出，並宣布是次展覽取消。Yahoo新聞 ・ 1 天前
尋人｜秀茂坪77歲老翁羅海星失蹤最後定位飛鵝山 搜索1日終尋回（更新）
警方今日（21日）呼籲市民提供一名在秀茂坪失蹤男子的消息。 77歲男子羅海星昨日（20日）上午在秀明道一個商場最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案，表示其患有認知障礙症的七旬丈夫上午時外出後失去蹤影，其間老翁曾致電向她求助，但因未能清楚說出身處位置，情況令人擔心。老翁身上攜有「智蹤計劃」定位器，其家人遂向警方am730 ・ 1 天前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
奈及利亞再傳校園綁架案 天主教學校227名師生遭擄走
（法新社拉哥斯21日電） 奈及利亞官員今天表示，持槍歹徒在奈及利亞中部一所天主教學校綁架227名學生與教師，這是本週第2起明日張膽的校園綁架案。在此之前，持槍歹徒曾於17日闖入奈及利亞西北部凱比州（Kebbi state）一所中學，綁架25名女孩。法新社 ・ 23 小時前
將軍澳驚現骸骨 警方相信是不明動物屍骨
將軍澳至善街驚現細小骸骨，引起市民驚恐，警方經初步調查，相信是不明動物的屍骨。 案件列作「動物屍體發現」處理 有網民近日在社交平台發布圖片，指在將軍澳將南舊橋附近，發現一堆細小的白骨。警方今日表示，在本月16日下午3時18分接獲途人報案，指在至善街5號發現一些骨頭。警員接報到場，經初步調查，相信屬於不明動物am730 ・ 19 小時前
普丁稱美方案可為和平奠基 警告若烏拒絕將擴大攻勢
（法新社莫斯科/基輔21日電） 俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）今天指出，美國提出的方案可能為烏克蘭和平協議「奠定基礎」，這是他首次證實莫斯科已自美方收到這項計畫。這項方案納入莫斯科許多核心訴求，已在烏克蘭與歐洲引發疑慮。法新社 ・ 1 天前
尹錫悅再被起訴 涉干預海軍陸戰隊員死亡案 施壓推翻軍方調查 11 名前高官同被起訴︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】南韓就一名海軍陸戰隊軍人死亡案件的調查出現新發展，負責調查的特別檢察組表示，已起訴前總統尹錫悅，指他涉嫌向軍方施壓干預調查。同案另外有 11 名前高級安全及國防官員被檢方起訴。尹錫悅否認所有指控。Yahoo新聞 ・ 1 天前
巴西前總統博索納羅被捕 並被預防性拘留
【彭博】-- 巴西前總統雅伊爾·博索納羅的發言人Fabio Wajngarten稱，博索納羅於周六被預防性拘留。博索納羅因在2022年大選失敗後企圖發動政變，於9月被判刑27年零3個月。但據Wajngarten稱，周六的拘留與服刑無關，而是一種預防措施。原文標題Brazil’s Bolsonaro Has Been Arrested and Held in Police CustodyMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 19 小時前
將軍澳道6車連環相撞 11人受傷意外原因待查
【on.cc東網專訊】觀塘發生交通意外。今日(22日)早上11時40分，將軍澳道往觀塘方向近翠屏南邨對開，發生6車連環相撞意外。事件涉及5輛私家車及1輛客貨車，事件中共11人報稱受傷由救護車送院治理，警員圍封部分行車線調查肇事原因。on.cc 東網 ・ 1 天前
基孔肯雅熱｜新增一宗輸入個案 患者曾與另一確診家人到訪深圳
【Now新聞台】本港新增一宗感染基孔肯雅熱輸入個案。衞生防護中心稱，新增個案涉及一名66歲男子，與周五公布的60歲女患者來自同一個家庭，兩人在本月中一同到過深圳。男患者周四起出現關節痛，血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，獲安排在仁濟醫院接受治療，目前情況穩定，中心會向廣東省衞生當局通報個案。本港今年累計錄得68宗基孔肯雅熱確診個案，當中有4宗屬本地個案。不斷更新｜基孔肯雅熱疫情總覽#要聞now.com 影音新聞 ・ 18 小時前
印度光輝戰機杜拜航展墜毀 飛行員陣亡
（法新社杜拜21日電） 有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）今天在杜拜航展飛行展示時墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。杜拜航展最後一天（杜拜當地時間21日）的特技飛行表演中，印度製「光輝」（Tejas）戰機在過程中俯衝墜地，撞擊瞬間爆炸起火，飛行員未能來得及逃生，看台上的滿座觀眾全都目睹了這一幕。法新社 ・ 1 天前
第十五屆全國運動會深圳閉幕 4年後湖南接棒（陳天朗報道）
【Now新聞台】第十五屆全國運動會在深圳寶安歡樂劇場閉幕，告別派對歷時1小時15分鐘，四年後湖南接棒。 首次走出封閉場館，在深圳海濱實景上演閉幕盛典，廣東網球女將王欣瑜、港隊今屆三金得主李思穎、澳門空手道選手郭建恆一起與觀眾打招呼。今屆群眾項目之一廣播體操熱一熱身，連同機械人一起強身健體，馬龍、蘇炳添、潘展樂、王霜、王柳懿、王芊懿，6名國手開金口獻唱。與開幕一樣，粵港澳三個代表團再次壓軸同時進場，廣東泳將陳俊兒、港隊、澳門都派出乒乓球代表，分別是杜凱琹及朱雨玲持旗。閉幕文體展演以「星辰大海」為主題，分六個篇章。《遙遠的歌謠》開場，小朋友唱出歌謠，螢火蟲飛舞，展現嶺南生活的安寧；《闖海逐浪》號角迴響，振奮人心的音樂，舞台上立體全景式，展現「追夢人」建設家園的風采；《科創向未來》表演者與機械臂、機器人共同起舞，通過科技場景展現科技發展與生態人文共融；《巔峰時刻》一幕，不同體育項目聯乘，小輪車加滑板顯示速度，之後韻律泳少女跳入水中，夜幕水光展現美態，再到划龍舟熱血男兒，展現中華體育精神，繼承創新、發揚光大；《大灣區交響》葡式風情，經典《紅日》同歌共舞；壓軸篇章《幸福家園》，《不忘初心》一曲，now.com 新聞 ・ 1 天前