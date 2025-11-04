珍惜生命｜大埔頭村北公廁69歲老翁尼龍繩上吊 清潔工揭發惜太遲

上海能否取代香港？在某些範疇或許可以，但至少有一件事情，香港短期內難以被代替。話說在上周五，全港大批市民扮鬼扮馬歡慶萬聖節，港九新界各區人頭湧湧，掀起「近十年罕見」盛況；而在熱烈過節的「嘩鬼」當中，不少都是「高才通」人士。另一邊廂，內地今年繼續嚴打萬聖節活動，尤其是上海的熾熱氣氛不再。由此角度看，香港現時剩下其中一個優勢，其實是去做一些上海暫時不能做的事情，從萬聖節到穩定幣，都是同樣道理。

信報財經新聞 ・ 1 天前