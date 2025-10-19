天文台考慮周一下午 5 至 7 時之間直接發三號風球
珍惜生命｜安泰邨行人天橋男子墮樓亡 年約60至70歲身份待查
秀茂坪有人從行人天橋墮下。警方今日早上9時半接獲途人報案指，發現一名年約60至70歲的男子倒臥在安泰邨勇泰樓旁邊行人天橋對開，懷疑他從高處墮下。
救援人員接報到場，該男子現場被證實死亡，初步調查相信他從天橋一處樓梯墮下，警方在場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，男子身上沒有身份證明文件，身份待查。
▼珍惜生命你要知▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-安泰邨行人天橋男子墮樓亡-年約60至70歲身份待查/609923?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
