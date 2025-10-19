珍惜生命｜安泰邨行人天橋男子墮樓亡 年約60至70歲身份待查

安泰邨勇泰樓旁邊行人天橋有人從高處墮下亡。(資料圖片)

秀茂坪有人從行人天橋墮下。警方今日早上9時半接獲途人報案指，發現一名年約60至70歲的男子倒臥在安泰邨勇泰樓旁邊行人天橋對開，懷疑他從高處墮下。

救援人員接報到場，該男子現場被證實死亡，初步調查相信他從天橋一處樓梯墮下，警方在場未有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉，男子身上沒有身份證明文件，身份待查。

▼珍惜生命你要知▼

