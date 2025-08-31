小朋友長假後扭計唔返學？三部曲安撫心理
珍惜生命｜將軍澳日出康城女住戶墮樓 昏迷送院最終不治
將軍澳有人從高處墮下。警方今日凌晨零時30分接獲日出康城保安報案指，發現一名女子倒臥在該處對開。救援人員接報到場，將昏迷事主送將軍澳醫院治理，其後被證實死亡。警方初步調查，相信37歲徐姓女住戶從日出康城一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。
▼珍惜生命你要知▼
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-將軍澳日出康城女住戶墮樓-昏迷送院最終不治/594482?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
香港好去處｜MegaBox動漫文化祭《鬼滅之刃》打卡熱點！動漫造型大跳霹靂舞＋溜冰派對＋Pickleball
MegaBox今個夏天為動漫迷打造夢幻場景，從打卡、街舞、catwalk到音樂會，更有意想不到的cosplay溜冰、Pickleball，一連串活動讓大家沉浸在動漫世界之中，無論是資深粉絲還是初入坑的新手，不妨趁週末走一趟MegaBox，捉緊夏天的尾巴，投入難得的動漫盛宴。Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
美網搶帽風波︱「大蝦細」CEO 幸運過Coldplay「苦主」
美國網球公開賽發生一段轟動全球網民小插曲，波蘭球手Kamil Majchrzak贏波後在場邊向一名男孩贈送Cap帽時，男孩身旁一名男士極速搶奪Cap帽，並塞入其太太袋內。事後網民起底，原來該名男士是企業CEO，不少網民將搶帽事件，與早前在Coldplay演唱會偷食斷正CEO相提並論。Yahoo財經 ・ 1 小時前
笑到最後｜狂吹美股歷史估值的騙局（高明）
2022年加息周期中，美股經歷四次調整，科技股更係重災區。去年亦出現一次調整。今年4月，特朗普宣佈大規模關稅政策解放日引發特朗普式「特價時段」，自2020年以來最抵買，而且即買即中，特價唔多過一個月，標普500喺5月13日轉為正收益，6月27日重返歷史高位。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
爆一爆｜何柱國山頂「遺產」$3.3億放售 （Louise）
政府將於8月31日新增禁煙區，此又令人想起臨終前做咗件好事嘅煙仔何-何柱國公開呼籲戒煙。煙仔何過身後，富豪圈都在盤算到底其身家如何安排呢？個仔何正德又有咩搞作呢？Yahoo財經專欄 ・ 10 小時前
大S老公具俊曄七夕探亡妻 帶兩人恩愛照片及白玫瑰
女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝，消息震撼娛樂界。大S終葬身金寶山玫瑰園，老公具俊曄不時上山靜坐陪伴，非常深情...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
43歲孫藝珍「靚到發光」亮相威尼斯影展！「孫仙」大曬白滑美背，每個造型都靚到要收藏起來
威尼斯影展進行得如火如荼，很多影視紅星都出席，當中有孫藝珍亮相，從機場造型到紅地毯，每個造型都靚到發光，特別是那露背裝Deep V晚裝造型，真的是「靚到發光」，身型及膚質都保養得超好，果然是「孫仙」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
謝霆鋒45歲生日帶父母探店吃大餐 89歲謝賢近況曝光 精靈揮手開心舉杯
早前忙於開演唱會的謝霆鋒，於8月29日迎來45歲生日，當天他在個人微博「鋒味」上載「探店」影片，可見去了一家餐廳吃大餐，同場還有89歲爸爸謝賢（四哥）及73歲媽媽狄波拉(拉姑)，一家三口開心享用美食。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
中國五大銀行不良貸款暴增、淨利差創歷史新低 金融系統藏隱患
受經濟成長放緩和薪資停滯的影響，中國消費者的信心和借貸意願受到打擊。據《金融時報》周五（29 日）報導，中國五大銀行近期公布的財報顯示，多項業務表現惡化，消費信貸違約率上升和淨利差縮窄，更凸顯了金融系統的潛在壓力。鉅亨網 ・ 1 天前
特朗普次子Eric Trump現身香港活動 稱比特幣最終升至100萬美元
香港今日(29日)舉行第二日亞洲比特幣大會(Bitcoin Asia 2025)，有份出席的美國總統特朗普次子Eric Trump表示，特朗普家族熱愛並相信比特幣社區，相信比特幣的估值最終將達到100萬美元。AASTOCKS ・ 1 天前
【惠康】開學大折日 限定2天全場88折（30/08-31/08）
惠康今個週末進行「大折日」，門市及網店一連2天全場88折優惠！8月30日（星期六）為門市限定，於全線惠康門市買滿$168，即享全場88折；而 8月31日（星期日）是惠康網店限定優惠，於網店買滿$888 /「網購店取」消費滿$168亦可享88折！YAHOO著數 ・ 1 天前
港姐︱大熱李尹嫣奪友誼小姐 庄靜璟谷巨大湯碗胸冠絕近幾屆
明天就是港姐決賽，14位佳麗今日（30）穿上泳裝總綵排，並由佳麗之間互選友誼小姐，最終由大熱門（1）李尹嫣先拔頭籌奪得。而另一大熱（7）施宇琪則獲抽中試戴后冠，見她狀態大勇，看來她誓要繼莊子璇於2023奪冠後，再破后冠魔咒！東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
阿里巴巴推新晶片 減少依賴英偉達
據《華爾街日報》周五 (29 日) 報導，中國晶片業者和 AI 開發商在北京政府支持下積極開發自主技術，如阿里巴巴 (9988-HK) 推出新晶片，多家企業開發輝達 (NVDA-US) 替代品，力拼 AI 競賽。鉅亨網 ・ 1 天前
美國取消三星、SK海力士與英特爾特別豁免 再限技術流入
根據《彭博》周五 (29 日) 報導，川普政府宣布，將撤銷三星電子、SK 海力士以及英特爾 (INTC-US) 在中國業務使用美國技術的特別豁免，進一步打擊中國獲取先進晶片製造技術的途徑。鉅亨網 ・ 1 天前
馬會2024/25年度稅前利潤353億元 內地客創新高 回饋社會391億元
香港賽馬會(馬會)今日(29日)舉行周年大會，並於會後公布截至2025年6月30日止的2024/25財政年度業績。稅息折舊及攤銷前利潤(EBITDA)按年增0.5%至353億港元，佔總收入72%，期間貢獻社會更高達391億元。am730 ・ 1 天前
【McDonald's】星期一至五$25歎豬柳蛋漢堡/炒雙蛋飽/火腿扒芝士飽套餐（01/09-05/09）
為迎接開學月，麥當勞App帶來限時「晨」著數，星期一至五只需$25即可品嚐豬柳蛋漢堡早晨套餐、炒雙蛋飽套餐或火腿扒芝士飽套餐！加碼週末仲有$30週末限定「晨」著數，包括熱香餅精選套餐及McGriddles楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐！YAHOO著數 ・ 4 小時前
長和研分拆電訊業務香港上市
長江和記實業正在審視其全球資產版圖，知情人士透露，該公司考慮的選項包括讓全球電信業務在香港上市。 知情人士稱，長和已與花旗、高盛顧問進行了初步討論，探討可能的上市事宜。據稱長和還在研究電信業務的其他替代方案，包括出售某些市場或在單個國家進行整合。Bloomberg ・ 1 天前
32歲朴寶劍七夕亮相香港粉絲見面會，11件零負評學霸男神不得不知的成長史
韓國男神朴寶劍香港開粉絲見面會來了！寵粉的他，日前來到香港機場已經為粉絲們逐一簽名，更有香港市民今日在旺角街頭「野生捕獲」朴寶劍本人，他跟粉絲們揮手後便上車到粉絲見面會，過程表現出親民友善一面，難怪寶劍在香港都圈粉不少，為他而著迷。Yahoo Style HK ・ 1 天前
美7月核心PCE年升2.9% 通脹頑強聯儲議息陷兩難
美國 7 月消費支出成長為 4 個月來最大幅度，顯示需求在物價壓力下仍具韌性。不過通膨壓力揮之不去，就業市場卻轉趨降溫，讓聯準會（Fed）在「抑制通膨」與「支撐就業」間的政策抉擇更加困難。鉅亨網 ・ 1 天前
Taylor Swift 訂婚引發股市效應 美投資平台推「The Swift Effect」組合
Taylor Swift 與 Travis Kelce 訂婚，投資平台即推「The Swift Effect」組合，押注婚慶、珠寶及零售股受惠，聯儲局亦曾點名「Swift 經濟」推高消費。Yahoo財經 ・ 10 小時前
尚苑違規外勞繼續開工全城譁然 炒港人「騰籠換鳥」成常態？
尚苑中菜廳聘外勞後炒本地工人惹爭議，勞福局僅以「行政制裁」處理，無罰款無賠償，事件引發外勞政策「騰籠換鳥」的討論。Yahoo 地產 ・ 1 天前