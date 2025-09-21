屯門醫院。(資料圖片)

警方今日(21日)中午12時54分接獲報案指，接獲一名男子報案，指懷疑其妻子在屯門和田邨和喜樓一單位內暈倒。救援人員接報到場，發現48歲女事主仍然昏迷，並在其身旁發現一些藥物包裝，她由救護車送往屯門醫院搶救後，證實死亡。

警方經調查後，將案件列作「自殺」處理，現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。據了解，女事主有情緒病紀錄，服食了過百粒情緒病藥物。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-屯門和田邨女子服藥尋短-送院惜不治/601375?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral