香港機場意外兩死 貨機滑出跑道墮海
珍惜生命｜屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命 香港墮胎被拒轉赴台灣同不果
屯門有一對男女墮樓身亡。警方今日凌晨4時許接獲大興邨興泰樓住戶報案稱，發現一對男女分別倒臥在大廈對開簷篷和地面，懷疑他們從高處墮下。救援人員接報到場，兩人當場證實死亡。警方經初步調查，相信35歲黃姓男子和34歲陳姓女子從興泰樓一個單位墮下，現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據悉女死者已懷孕7個月，事件釀成兩屍三命。
經濟拮据決定墮胎
消息指，墮樓兩人無業，其中35歲黃姓男死者6年前與前妻離婚後，每月仍要按法庭命令就3名子女支付逾萬元贍養費，至前年因工作壓力及經濟問題患上精神病，接受治療一段時間後去年按醫生指示停止。34歲陳姓女死者去年與黃男交往、今年3月結婚，至今已懷孕7個月，兩人因經濟拮据故決定墮胎，惟遭本地醫生拒絕，遂於本月10日往台灣進行墮胎手術，惜同樣未成功，逗留一周後回港。
兩人前日回港後，把個人物品交給家人後，在大興邨與丈夫共赴黃泉，兩屍三命。警方及後在黃男身上發現一張區內酒店匙卡，在內發現兩人行李、護照和黃男一封有關欠債逾19萬元的銀行信，但未檢獲遺書。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-屯門大興邨夫婦墮樓釀雙屍三命-香港墮胎被拒轉赴台灣同不果/609924?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
