珍惜生命｜屯門19歲男子公廁淋酒精自焚 涉縱火被捕

屯門有人自焚。昨日(7日)下午4時許，警方接報，指名男子在青山公路-青山灣段一公廁，懷疑向自己淋易燃液體並自焚，其後自行將火熄滅並離去。警方接報後到場調查，並於屯門大興邨興輝樓尋回涉事的19歲男子。他腳部燒傷，清醒送往屯門醫院治理。

案件起初列作「發現懷疑精神紊亂人士」，消防調查後發現現場有助燃劑，相信起火原因有可疑。警方其後將案件改列「縱火」，案件交由屯門警區刑事調查隊第三隊跟進，據了解，涉案的易燃液體為酒精。

