珍惜生命｜屯門29歲男子墮樓亡 胞弟報警惜太遲
今日(29日)早上8時25分，警方接獲一名男子報案，指發現其兄長倒臥在屯門青山公路－新墟段11-17號平台。
人員接報到場，該名29歲姓林事主現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
原文刊登於 AM730
