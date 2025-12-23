珍惜生命｜新蒲崗女子倒卧超市門外疑墮樓 昏迷送院搶救

米妮粉絲準備好未？東京迪士尼樂園即將迎來史上最粉嫩的時刻！明年1月14日至3月2日期間限定的「米妮的幻彩世界」(Minnie's Funderland)，將整個樂園變成米妮的私人派對空間。今次活動是「迪士尼好友樂力四射」系列第五彈，米妮終於做主角，以她最愛的粉紅色、蝴蝶結及波點圖案，將整個園區打造成夢幻國度。更特別的是，東京迪士尼海洋同步推出全新舞台表演「舞動全球！」，還有期間限定跨園Pass優惠，一張門票就可以玩盡兩個園區，米妮迷絕對要mark實日子！

Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前