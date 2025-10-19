不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
珍惜生命｜旺角海富苑九旬住戶墮樓亡 現場無檢獲遺書
旺角海庭道2號海富苑一名94歲鄺姓女住戶，今日早上9時許懷疑從高處墮下，倒臥在屋苑平台。警方接獲海富苑保安報案後到場，發現鄺嫗現場被證實死亡，初步調查相信她從海富苑一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件現列作「有人從高處墮下」。
▼珍惜生命你要知▼
