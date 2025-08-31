珍惜生命｜昂船洲大橋男子跳橋 送院搶救不治

男子送往瑪嘉烈醫院搶救，最終不治。

昂船洲大橋有人墮橋。今晨(31日)5時許，警方接獲昂船洲大橋職員報案，指一輛私家車停泊在橋頭路肩上，司機不見蹤影。其後職員翻查閉路電視，發現一名男子離開私家車後，跨越欄杆，一躍而下。

救援人員接報到場，隨時展開搜索行動，其後在昂船洲對開海面尋獲該名男司機。他當時陷入昏迷，由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救，惜終不治。據報警方檢獲遺書，事件有待調查。



