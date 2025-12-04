珍惜生命｜梨木樹邨23歲女子留遺書後墮樓 送院不治

警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示7棟受火災波及的大樓已全數完成內部搜索工作。根據階段性總結，截至今日(3日)下午約2時再發現3具遺體，令死亡人數增至159人，死者年齡介乎1歲至97歲。當中140人已初步確定身分，當中包括5名工人、10名外傭及1名殉職消防員；19具遺體有待確認。死者主要身處於最早起火的宏昌閣及宏泰閣，分別涉及70人和82人。 傷者方面，現時有42人已出院，37人仍然留醫，其中4人危殆，9人嚴重，24人情況穩定。 警方表示，現時仍有31人失聯，除已發現的159名死者外，在火場各處亦有發現疑似人類或動物遺骸，由於現場難以確認，將交由法醫及政府化驗所作進一步檢驗，因此不排除死亡人數或會再作調整，接下來將搜查大廈外圍，期望在安全情況下移除已倒塌的棚架、雜物及灰燼，以確認是否有遺體被壓在下方。 針對有人假扮受火災影響的宏福苑居民，利用港人善心在網上收取捐款，警方表示於11月29日至12月1日接獲多人報案，涉及騙款約2.55萬元，網罪科隨後要求支付平台暫停相關收款傀儡戶口的運作，並要求網上社交平台刪除有關徵求捐款的帖文，目前已拘捕及扣查1名32歲男子，報稱任職廚師，將落案起訴

AASTOCKS ・ 1 天前