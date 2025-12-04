宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
珍惜生命｜梨木樹邨23歲女子留遺書後墮樓 送院不治
荃灣梨木樹邨發生墜樓案。
今日（4日）清晨5時，一名23歲女子倒卧於荃灣梨木樹邨榮樹樓對開，一名保安員發現，懷疑她從高處墮下，連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現女子已陷入昏迷，由救護車送往仁濟醫院治理，可惜最終不治。警方經初步調查，相信她從上址一個單位墮下，於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 3 小時前
銀行出手攔截改地址騙徒 「災民證」點解係權威證明？
政府及社會各界全力為宏福苑災民提供援助，但有騙徒想「混水摸魚」，到銀行試圖改地址為騙取援助鋪路。多間銀行均作出應對方式攔截騙徒，其中「災民證」就成為認證身份關鍵。Yahoo財經 ・ 3 小時前
客戶提170萬人民幣遇劫致失明 銀行稱保安沒看到
【on.cc東網專訊】河南鄭州一名男子近日發文控訴，他去年到中國農業銀行中牟白沙支行提取170萬元（人民幣，下同，約187萬港元）現金後，在銀行門口遇劫，和歹徒纏鬥近20分鐘，惟銀行工作人員和保安無動於衷，最後歹徒逃離現場，他的面部則受重傷，一隻眼睛失明。農行周on.cc 東網 ・ 7 小時前
性侵兒童拍逾2.5萬影像 英幼兒園華裔員工認26罪
【on.cc東網專訊】英國倫敦一名華裔男子被控於幼兒園工作期間，性侵學童並拍攝大量不雅影像。他周三（3日）在伍德格林法院出庭，並承認26項控罪，法官將於下月23日判刑，警告他將面臨多年監禁。on.cc 東網 ・ 8 小時前
川普特赦葉南德茲引發政壇震盪 影響宏都拉斯大選
（法新社德古西加巴4日電） 宏都拉斯舉行大選之際，前總統葉南德茲獲美國總統川普赦免引發政壇震盪，他因毒品走私被判45年徒刑。葉南德茲獲得特赦，被視為川普力挺這位前宏都拉斯總統所屬政黨候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）的策略之一。法新社 ・ 5 小時前
宏福苑五級火︱國安處拘捕「白卡聯盟」Kenny 涉煽動仇恨言論侮辱死者及災民︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周發生五級火災造成多人死傷，一名 26 歲姓陳男子涉嫌在網上發表侮辱死者及災民的言論，據今早被國安處拘捕，涉煽動仇恨言論。被捕陳姓男子在社交平台以「Kenny」名義發布短片，聲稱火災死傷者「罪孽深厚」及屬「報應」，內容引起廣泛不滿，其後相關影片及圖片在網上瘋傳。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
宏福苑五級火︱災難遇害者辨認組完成大樓搜查 死者集中宏昌閣、宏泰閣 警方：隊員受心理衝擊︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，警方今日（3 日）表示，災難遇害者辨認組（DVIU）已完成對宏福苑七座大樓內部的搜查工作，至今共確認 159 人死亡，但這個數字屬於階段性總結，未來或有機會調整。Yahoo新聞 ・ 1 天前
漁護署3名職員遭蜜蜂螯 將軍澳田下山巡邏期間受傷 直升機送院治理｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】將軍澳大坳門路田下山今（4 日）發生蜜蜂螯人意外。據了解，三名年齡介乎 25 至 57 歲男子，為漁農自然護理署職員，3 人於上址一帶巡邏，期間遭受蜜蜂攻擊，分別導致頭部、頸部及背部受螫傷。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜紅磡萬高花園大廈棚網證書疑造假 住戶報警求助 警列行使虛假文書調查｜Yahoo
宏福苑火災令外界關注棚網安全，政府昨（3日）宣布，所有現時正進行大維修的樓宇，如果外牆設有棚網，需即時將棚網下架，限周六或之前完成。紅磡萬高花園大廈有住戶懷疑大廈棚網證書造假，報警求助。警方接受調查，將案件列作「行使虛假文書」，暫未有人被捕。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火︱警方拘捕 32 歲男廚師 涉假扮火災傷者詐騙 4 人被騙共 25500 元︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑上周三（26 日）發生五級火，至今（3 日）造成 159 人死亡，不少市民捐錢協助，但同事有不法人士利用市民善心詐騙。警方表示，已處理一宗假扮火災傷者詐騙案，有市民報案稱有人假冒災民、聲稱失去摯親和家園，希望網民伸出援手。有四位市民共轉賬 22,500 元後受騙報警。Yahoo新聞 ・ 1 天前
警破詐騙捐款網站 拘27歲雙程證傀儡戶口持有人
宏福苑大火後，湧現不少想發災難財騙徒，包括假冒社福機構網頁「募捐」，亦有不同詐騙捐款釣魚短訊。灣仔警區助理指揮官(刑事)林建達表示，警方上周六接報指有假冒本地社福機構的網頁，以「火災支援基金」名義誘騙捐款，已聯絡香港網絡安全事故協調中心即晚移除假網頁，並凍結相關傀儡戶口，目前未有市民受騙。警方前日亦拘捕一名傀儡戶口持有am730 ・ 1 天前
6人涉訛稱工程期間不關警鐘被捕 詐騙集團扮政府發確認捐款短訊呃資料
警方就宏福苑大火再拘捕6人，被捕人士為消防裝置承辦商，年齡由44至55歲，涉嫌向消防處作虛假陳述，表示工程期間不會關閉消防警鐘。1人已獲保釋，其餘正扣查，警方較早前已拘捕15人，分別涉嫌誤殺。 另外，警方上周六至本周一又接獲報案，指有人在社交平台涉嫌聲稱是火災災民，聲稱失去親人及家園，希望其他人伸出援手，有4名巿am730 ・ 15 小時前
不斷更新｜大埔宏福苑五級火 增至 159 死消防員何偉豪殉職 政府宣布成立「獨立委員會」｜有片｜Yahoo
大埔宏福苑周三（26 日）下午發生五級火警。火警中有 159 人死亡，包括一名消防員，另有 79 人受傷。Yahoo新聞 ・ 1 週前
發展局下令拆除全港所有樓宇防護網 經查發現存在安全認證造假
【彭博】— 香港下令所有正在進行大型維修工程的建築立即拆除外部棚架防護網。當局仍在調查與近期致命火災相關的安全認證涉嫌造假情況。Bloomberg ・ 18 小時前
男子涉安定邨單位內殺妻及放火燒書、被控謀殺及縱火 待警調查還押明年2.26再訊
51 歲男子被指於周二（12 月 2 日）在屯門安定邨一單位謀殺妻子，及縱火燒屬於妻子的書籍，被控「謀殺」及「縱火」，案件周四（4 日）在屯門裁判法院首提堂。法庭線 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜炎明熹Gigi親筆書信向災民送暖：很想給你一個擁抱
大埔宏福苑五級火災造成嚴重傷亡，各界都紛紛支持受災難影響的市民，演藝界中亦有不少藝人關心受災者，炎明熹（Gigi）親手寫了一封書信，抒發個人感受並向受災者送上慰問，以及感謝消防、醫護、義工等熱心人士。Yahoo 娛樂圈 ・ 7 小時前
三名男子在清水灣田下山遭蜜蜂螫傷
【Now新聞台】三名男子在清水灣行山時，遭蜜蜂螫傷。 飛行服務隊直升機將三人救起，送到東區醫院治理。警方中午近12時接報，五名男子在大坳門路田下山附近行山時，其中三人遭蜜蜂螫傷，消防到場協助將他們救起。#要聞now.com 新聞 ・ 5 小時前
「盈苑」聘外勞後炒本地工 勞工處行政制裁(楊佩詩報道)
【Now新聞台】酒樓「盈苑」聘請外勞後解僱本地工人，被勞工處撤銷申請資格，酒樓經理否認炒人。這間位於觀塘的酒樓「盈苑」，由展能集團有限公司經營。勞工處指相關公司經補充勞工優化計劃聘用輸入勞工後，解僱本地工人，違反計劃規定，決定施加行政制裁，周一起撤銷其獲發的輸入勞工原則性批准，並拒絕處理輸入勞工申請兩年。根據計劃規定，僱主聘請外勞侍應或初級廚師需維持一比二的比例，例如聘請一名外勞侍應，需聘用兩名本地侍應。涉事酒樓經理指，有遵從相關比例，目前30多名員工，當中約12名是外勞。涉事酒樓經理黎先生：「(有沒有解僱本地工人？)有些酒樓都會。(即你們都有解僱？)我們沒有，我們夠比數，之前很多都是幫工，未有外勞之前全部都是香港員工，有外勞那些幫工就沒有了。」勞工處提醒，經優化計劃申請輸入勞工的僱主，如需裁員，必須先裁減輸入勞工。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑火災死亡人數增至159人 31人仍失聯
警方就大埔宏福苑火災交代最新進展，表示7棟受火災波及的大樓已全數完成內部搜索工作。根據階段性總結，截至今日(3日)下午約2時再發現3具遺體，令死亡人數增至159人，死者年齡介乎1歲至97歲。當中140人已初步確定身分，當中包括5名工人、10名外傭及1名殉職消防員；19具遺體有待確認。死者主要身處於最早起火的宏昌閣及宏泰閣，分別涉及70人和82人。 傷者方面，現時有42人已出院，37人仍然留醫，其中4人危殆，9人嚴重，24人情況穩定。 警方表示，現時仍有31人失聯，除已發現的159名死者外，在火場各處亦有發現疑似人類或動物遺骸，由於現場難以確認，將交由法醫及政府化驗所作進一步檢驗，因此不排除死亡人數或會再作調整，接下來將搜查大廈外圍，期望在安全情況下移除已倒塌的棚架、雜物及灰燼，以確認是否有遺體被壓在下方。 針對有人假扮受火災影響的宏福苑居民，利用港人善心在網上收取捐款，警方表示於11月29日至12月1日接獲多人報案，涉及騙款約2.55萬元，網罪科隨後要求支付平台暫停相關收款傀儡戶口的運作，並要求網上社交平台刪除有關徵求捐款的帖文，目前已拘捕及扣查1名32歲男子，報稱任職廚師，將落案起訴AASTOCKS ・ 1 天前
輸入勞工取代本地工人 酒樓遭制裁禁請外勞2年
【on.cc東網專訊】勞工處今日(3日)公布，對展能集團有限公司經營盈苑(酒樓)實施行政制裁，由2025年12月1日起撤銷該公司就「補充勞工優化計劃」獲發的輸入勞工原則性批准及拒絕處理其在隨後兩年提交的輸入勞工申請。<br/>on.cc 東網 ・ 1 天前