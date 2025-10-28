許紹雄逝世終年 76 歲
珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡
火炭發生墮樓案。
今日（28日）早上10時11分，一名男子於火炭穗禾路19號穗禾苑慶安閣墮樓，倒臥在棚架上。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。現場消息指，男子年約30歲，警方正調查其身分及墮樓原因。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架-當場死亡/612733?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
其他人也在看
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕 據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。Yahoo新聞 ・ 1 天前
青衣12歲男童墮樓亡 父母涉疏忽照顧被捕
【on.cc東網專訊】青衣有人墮樓。昨日(26日)早上7時59分，一名12歲男童於青衣長康邨康順樓從高處墮下倒臥平台位置。救援人員接報到場，經檢驗證實男童死亡。人員於現場沒有檢獲遺書，經初步調查相信男童從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。on.cc 東網 ・ 1 天前
皇后山邨 35 歲男子死亡 生前稱刀傷自己造成 警方改列誤殺 女友人被捕提堂︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。Yahoo新聞 ・ 1 天前
93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！
一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。Japhub日本集合 ・ 5 小時前
台北車站港女遭性侵｜地檢署起訴 44 歲通輯犯 涉「乘機性交」等罪 要求判刑 7 年｜Yahoo
一名香港女子本月初在台北車站被人性侵，台北地檢署今日（28日）完成偵查，落案起訴 44 歲邱姓男子涉嫌「乘機性交」和「公然猥褻」罪，要求法院判刑 7 年。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
反恐第二案｜3被告判監16年8月至18年 成反修例案第二長 官：行為對社會宣戰
高院法官陳仲衡指，3 人「食髓知味、變本加厲」，涉及的 3 次爆炸案件一次比一次嚴重，如同「向社會宣戰」，又指計劃在尚德停車場放置的炸藥「根本是設計作殺人之用」，目標指向警察、罔顧途人傷亡，反映被告「視人命如草芥」；3 人無悔意，更生無從說起。法庭線 ・ 1 天前
食品公司堆放大量死豬 疑從外部收購用以加工
【on.cc東網專訊】廣東省羅定市一間肉聯食品企業近日被發現堆放大量死豬，疑從外部收購回來用以加工，威脅食品安全。從屬地相關單位周一（27日）證實，有關部門介入調查，死豬暫未流入市場，7名涉案人已被警方控制。on.cc 東網 ・ 10 小時前
據報新界北警察總部男警配槍佩槍上彈意外走火 無人受傷︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】據多間傳媒報道，大埔新界北警察總部今日（28 日）下午發生警槍走火事件，一名男警在入彈區為配槍上彈期間，懷疑意外走火射出一發子彈，事件中無人受傷。Yahoo新聞 ・ 31 分鐘前
12歲男童墮樓亡揭遭獨留在家 四旬父母涉疏忽照顧被捕
青衣長康邨發生男童墮樓意外，一名12歲男童前晚近8時被發現倒臥在康順樓對開平台，疑從高處墮下，當場證實死亡。警方調查後，以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕男童42歲姓崔母親及44歲姓俞父親。據報男童父母於上周末前往澳門，報稱探望朋友，曾著兒子同遊遭拒，之後兒子被獨留在家。am730 ・ 18 小時前
青衣 12 歲男墮樓亡 父母被捕涉遊澳門獨留兒子在家 ︱傳馬會折讓價出售十億美元投資組合︱許紹雄病危多名明星趕往醫院｜10 月 27 日・Yahoo 晚報
晚安！今天是 10 月 27 日（星期一）。明日香港大致多雲，早晚有一兩陣雨；市區最低約 22 度，新界再低一兩度，日間部分時間天色明朗，最高約 25 度。吹和緩北至東北風，明日稍後轉吹清勁偏東風，離岸間中吹強風；最高紫外線指數約 5（中等）。展望重陽節及星期四風勢頗大、短暫陽光；星期五日間炎熱；週末及下週初早上稍涼。Yahoo新聞 ・ 1 天前
Qualcomm 將手機晶片轉型為 AI 晶片以與 Nvidia 競爭
Qualcomm 正在推出一對新的 AI 晶片，以挑戰 Nvidia 在市場上的主導地位。在本週一，Qualc […]TechRitual ・ 22 小時前
不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪
大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！Yahoo Style HK ・ 15 小時前
立法會選舉 2025｜李家超斥反對勢力抹黑選舉 正常人事更替遭刻意歪曲｜Yahoo
立法會選舉提名期已經在上周展開，行政長官李家超今早（28 日）出席行政會議前見記者，表示會發信給所有公務員，提醒他們要「以身作則」，履行公民責任在 12 月 7 日投票。李家超並且表示，將會堅決防範和打擊任何干預破壞選舉的行為，指各項所謂「限制」和「祝福名單」的說法都是為了抹黑新選舉制度。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
皇后山邨35歲男子遭刀傷亡 同齡女友人被控誤殺還柙明年1月再訊
警方昨日(26日)將上周二(21日)在上水發生的一宗送院時死亡案改列誤殺案。警方當晚11時36分接獲報案，指一名男子倒臥在皇后山邨皇匯樓一單位內。 聲稱刀傷由自己造成 人員接報到場，該名35歲姓劉男子身上有經縫合的傷口，昏迷被送往北區醫院治理，於上周三(22日)凌晨0時40分被證實死亡。初步調查得知死者曾於am730 ・ 1 天前
新西蘭 13 歲男童誤吞百粒磁石 腸道被磁力黏合壞死 需切除部分腸道保命︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】新西蘭一名 13 歲男童因誤吞數十粒高磁力磁石而入院，最終需要切除部分腸道。事件已刊登於《新西蘭醫學期刊》（New Zealand Medical Journal）的最新個案報告中。Yahoo 健康 ・ 1 天前
甘比排隊用餐愛吃街邊小食 網民大讚親民：億萬富婆咁接地氣
富商劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）雖然已成為香港女富豪，不過貼地的她亦跟普羅大眾一樣，愛吃街邊小食，亦會在烈日當空下到心水餐廳排隊用餐。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
男嬰拉電線翻倒電飯煲 手腳燙傷需植皮 菲傭虐兒罪成判囚7周
44歲菲傭照顧1歲男嬰時，將男嬰放在廚房地上，拉扯電飯煲電線，令電飯煲翻倒，導致男嬰被熱水燙傷，手腳灼傷需植皮。經審訊後被裁定一項虐兒罪成，今於沙田裁判法院被判入獄7星期。裁判官判刑指，男嬰傷勢嚴重，判囚無可避免，鑑於被告無案底，重犯機會偏低，減刑一周。 裁判官總結案情指，被告當日帶男嬰到廚房，並將其放在地上，男am730 ・ 9 小時前
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 員工疑過勞死 曾日做21小時 遠超工時上限｜Yahoo
首爾人氣貝果店 London Bagel Museum 有員工懷疑過勞死。調查指該名 20 多歲的男店員，曾一周工作接近 80 小時，最誇張曾一日做足 21 小時，甚至過身前一日由早上 9 時「直踩」至午夜。該名男店員今年 7 月逝世，韓國正義黨昨日（27日）發表聲明，相信事主因長期工作及急性過勞而死，要求店方負責。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
幼貓於街頭凍僵瀕死 在義工等人不放棄救援下成功活下來
【動物專訊】只得兩個月大的幼貓「黑B」，一星期前在寒冷和下雨的街頭中，凍到全身僵硬，幾乎一命鳴呼，但命不該絕的小貓獲熱心市民救起，遇到願意接收救助的義工忌廉媽，及正落閘關門仍願意接症的獸醫診所。在這些不放棄救援的人們努力下，黑B也展現頑強生存意志，在義工家中由無力張口，到張開雙眼看著義工，慢慢回復精神正常吃喝，成功活下來。忌廉媽希望可以幫這生命小鬥士，找到一個溫暖的家。 忌廉媽在10月21日收到求助，有人在元朗加州花園發現一隻軟弱無力的小貓，但仍有意識，有熱心市民將貓貓救起，再交到忌廉媽手中。當時貓貓在天氣轉冷和下雨情況下，全身凍到僵硬，情況十分危險，忌廉媽即帶貓貓到獸醫診所，幸運地該診所即使正落閘關門，都願意接收這貓貓急症。 她表示，當時姑娘看到貓貓情況，都坦言未必過到當晚，「當時我個腦一片空白，只是跟醫生講用盡所有辦法試下先。」沒想到，奇蹟就是因為義工和獸醫診所的不放棄救助而出現，經過打葡萄糖、吸氧氣、保溫、吊鹽水後，貓貓從死亡邊緣救回。 「回到家中，我第一次嘗試讓他吃奶，他當時牙仔都緊閉僵硬打不開，我已經有心理準備，但一個小時內，慢慢見到他睜開眼望著我，慢慢變得精神，肯吃東西和能香港動物報 ・ 8 小時前
雅加達擬全面禁止狗肉買賣 防狂犬病傳播 業者辯稱狗肉來自野犬 憂生意受挫︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】印尼首都雅加達計劃全面禁止狗肉買賣及食用，以防止狂犬病傳播並提升動物福利。不過，當地餐廳業者及食客均表不滿，認為政府只聽取少數群體意見，憂慮禁令實施後將影響生計及傳統飲食文化。Yahoo新聞 ・ 5 小時前