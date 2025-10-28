珍惜生命｜火炭穗禾苑男子墮樓倒卧棚架 當場死亡

【動物專訊】只得兩個月大的幼貓「黑B」，一星期前在寒冷和下雨的街頭中，凍到全身僵硬，幾乎一命鳴呼，但命不該絕的小貓獲熱心市民救起，遇到願意接收救助的義工忌廉媽，及正落閘關門仍願意接症的獸醫診所。在這些不放棄救援的人們努力下，黑B也展現頑強生存意志，在義工家中由無力張口，到張開雙眼看著義工，慢慢回復精神正常吃喝，成功活下來。忌廉媽希望可以幫這生命小鬥士，找到一個溫暖的家。 忌廉媽在10月21日收到求助，有人在元朗加州花園發現一隻軟弱無力的小貓，但仍有意識，有熱心市民將貓貓救起，再交到忌廉媽手中。當時貓貓在天氣轉冷和下雨情況下，全身凍到僵硬，情況十分危險，忌廉媽即帶貓貓到獸醫診所，幸運地該診所即使正落閘關門，都願意接收這貓貓急症。 她表示，當時姑娘看到貓貓情況，都坦言未必過到當晚，「當時我個腦一片空白，只是跟醫生講用盡所有辦法試下先。」沒想到，奇蹟就是因為義工和獸醫診所的不放棄救助而出現，經過打葡萄糖、吸氧氣、保溫、吊鹽水後，貓貓從死亡邊緣救回。 「回到家中，我第一次嘗試讓他吃奶，他當時牙仔都緊閉僵硬打不開，我已經有心理準備，但一個小時內，慢慢見到他睜開眼望著我，慢慢變得精神，肯吃東西和能

香港動物報 ・ 8 小時前