珍惜生命｜牛頭角過渡房屋27歲女燒炭亡 母上門揭發惜太遲

牛頭角過渡房屋27歲女燒炭亡，母上門揭發惜太遲。(Google街景截圖)

今日(14日)上午9時46分，警方接獲報案，指懷疑一名女子在牛頭角彩興路21號過渡性房屋「樂屋」暈倒。人員接報到場，發現該名27歲女子倒臥在上址一客廳，旁邊有一盤燒過的炭。她現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。

據悉，事主失聯多日，其母親上門探訪時發現單位反鎖，社工於是協助報警。消防員到場破門入屋，發現事主倒斃於客廳內。

