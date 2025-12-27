《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
珍惜生命｜男子青馬大橋危站後跳橋 獲救送院後不治
一名男子今早在青馬大橋危站後跳橋，他被救援人員救起，送往仁濟醫院搶救後不治。
事發在早上11時51分，在青馬大橋往機場方向，一名男子在橋邊危站，多人見狀報案求助。救援人員、警方及談判專家到場。事主在中午12時許跳橋墮海，送院後不治。據悉事主危站時無回應，身上有一把傘及環保袋，其身份有待查證。
事主表示不適強行下車
據了解，事主今早乘坐的士到青馬大橋時，向司機表示感到不適想嘔吐，強行打開車門，其後跨出欄杆危站。司機駕車至青馬大橋閘口向管制區職員求助。
運輸署宣布較早前封閉的青馬大橋往機場方向慢線現已解封。
