珍惜生命｜粉嶺芬園已婚警察宿舍40歲女子墮樓 當場死亡
粉嶺聯和墟有人墮樓死亡。
今日（18日）早上6時58分，一名40歲姓顏女子於粉嶺聯和墟粉嶺樓路17號芬園已婚警察宿舍墮樓，倒臥在平台上，保安員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，發現該名女子已經當場死亡，相信她從上址一個單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍確定，正在調查她的身分及墮樓原因。現場消息稱，女死者為警務人員家屬。
