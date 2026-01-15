珍惜生命｜紅磡黃埔花園青年墮樓 倒臥平台當場不治

【Now新聞台】土瓜灣唐樓石油氣爆炸事件，跳出窗口墮街的男子仍然危殆。鄰居指，該男子自行更換石油氣樽，之後點煙引起爆炸。鄰居謝先生：「炸成這樣了，這個鎖頭都壞了，震到個門檻都鬆了。」爆炸發生後一日，事發單位旁的住戶都受到不同程度影響。謝先生：「沒有啊，沒有電，現在沒有電。」謝先生就住在事發單位旁，指這是「一開五」的劏房，爆炸發生時他在房內，現在回想都心有餘悸。謝先生：「『呯』一大聲，我穿好衣服要出來的時候，我的房間門被破壞，卡住了，鎖頭拔不了出來，我走不了出來，出面有煙一直出來。我自己撞門一直撞，鬆了便衝出來。」另一位鄰居則稱，事發單位只有該男子居住，相信事件是不當使用石油氣所致。陳女士：「他自己說他拔了一條管，他要自己換石油氣，可能他不懂，拔了管，氣體便走出來，之後他又點煙食，房間、窗、門都關了，一點便爆炸。一向都用石油氣，因為這幢大廈都沒有煤氣，我都寫信到市建局，說這裡60多年了，好心你重建。」現場是北帝街43至45號，周一晚上近7時多人報案稱該唐樓單位爆炸傳出巨響。警方及消防接報到場，發現該男子燒傷，他清醒被送往伊利沙伯醫院。警方指事件起因有可疑，交由九龍城警區刑事調查隊跟進。 #要聞

now.com 影音新聞 ・ 1 天前