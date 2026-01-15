渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
珍惜生命｜紅磡黃埔花園青年墮樓 倒臥平台當場不治
今日(15日)早上約7時，警方接獲保安報案，指發現一名男子倒臥在紅磡德豐街8號黃埔花園一平台對開，懷疑他從高處墮下。
人員接報到場，該名25歲姓胡男住戶現場被證實死亡。人員經初步調查，相信他，相信他因生活問題不開心，從上址一單位墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/1003702/珍惜生命-紅磡黃埔花園青年墮樓-倒臥平台當場不治?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
