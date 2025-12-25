羅湖懲教所。(網上圖片)

懲教署表示，今日（25日）在羅湖懲教所制止一名50歲的女性在囚人士上吊自殺。

懲教署表示，懲教職員今早5時半，在羅湖懲教所發現一名50歲的在囚人士，在囚倉的洗手間，用床單上吊自殺。職員發現後召喚支援人員到場將女子救下及進行急救。該女子在送院時清醒，送到公立醫院治理。

懲教署透露，女子在2024年8月因為販運危險藥物而被還押。懲教署安排部門臨床心理學家會跟進有關個案。懲教署發言人表示：「本署一直採取一切可行措施，包括行政安排、改良院所設施、職員培訓及急救護理等，以防止在囚人士自殺或作出自殘行為。」

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-羅湖懲教所女囚企圖自殺被阻止/631086?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral