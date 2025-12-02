精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
珍惜生命｜美麗都大廈女子危站天台 尖沙咀站D1及D2出入口封閉
運輸署今日下午3時23分表示，由於有人在危險位置，尖沙咀加拿分道介乎碧仙桃路與彌敦道之間的一段全線、河內道介乎加拿分道與麼地道之間的一段全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。據報一名女子爬出美麗都大廈天台危坐，救援人員及談判專家接報到場，消防在樓下展開救生氣墊。
港鐵今日（12月2日）表示，為配合警方於站外的行動，尖沙咀站D1及D2出入口暫時關閉，請使用其他出入口。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-美麗都大廈女子危站天台-尖沙咀站d1及d2出入口封閉/624130?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
